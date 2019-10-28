28.10.2019 11:16 299

В субботу, 26 октября, состоялся ежегодный, уже девятый по счету Всероссийский саммит виноделов. В этом году он впервые прошел в Крыму. В рамках саммита прошел международный конкурс, по итогам которого были названы лучшие отечественные вина. А одним из важнейших стала дискуссия о новом законе о виноградарстве и виноделии, который Госдума планирует принять до конца года. Как отметил новый глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев, следующий саммит станет настоящей оптовой ярмаркой, на которой можно будет не только ознакомиться с отечественной продукцией, но и заключить контракты на ее поставку. Об основных итогах этого самого представительного собрания ведущих игроков винодельческой отрасли — в материале «Известий».

Двойной юбилей

Всероссийский саммит виноделов — важнейшее отраслевое событие. По традиции на него собираются все значимые представители отечественного виноделия, а также чиновники федерального и регионального уровня, депутаты Госдумы, руководители виноторговых компаний, рестораторы, отельеры, ведущие винные эксперты. Словом, все те, кто так или иначе связан с винодельческой отраслью и от чьих решений на местах зависит ее поступательное развитие.

Саммит проводится с 2011 года. В этом году он впервые переехал из Абрау-Дюрсо в крымскую Массандру. Таким образом было решено отметить два знаковых события — 125-летие винзавода «Массандра», одного из старейших винодельческих предприятий страны, и пятилетие крымской весны. Именно через пять лет посаженная лоза начинает плодоносить, поэтому в нынешнем году виноделы собрали первый урожай с лозы, высаженной в российском Крыму. Смена локации также говорит и о том, что центр тяжести государственной политики в области отечественного виноделия всё больше смещается на вернувшийся в состав России регион.

— Необходимо, чтобы предприятия, которые имеют свои виноградники, которые вырабатывают свои вина, могли развиваться. Это очень важно, — отметила в беседе с «Известиями» гендиректор Инкерманского завода марочных вин Лариса Шимчук. — Особенно мы ратуем за то, что винами России должны называться именно вина из отечественного винограда и произведенные на отечественных предприятиях.

Государство должно обратить внимание на российский рынок вин, согласен и гендиректор ОАО АПФ «Фанагория» Петр Романишин. По его словам, отечественным предприятиям нужно «место для вин, которые будут производиться из сегодняшнего и следующих, более значимых урожаев».

В этом году саммит посетило более 1300 человек, что указывает на высокий интерес к такому, казалось бы, сугубо отраслевому событию. По традиции он включал в себя три основные части — ежегодное собрание Союза виноградарей и виноделов России, дегустационный конкурс с участием международного жюри и винодельческую выставку.

Кадры решают всё

Началось мероприятие с принятия серьезных кадровых решений. Бизнес-омбудсмен Борис Титов, занимавший пост председателя СВВР, объявил о своей отставке. Сославшись на существенно возросший объем работы в рамках возложенных на него президентом обязанностей по защите интересов предпринимателей, Титов попросил освободить его от занимаемой должности. Общим решением собрания новым председателем выбран известный журналист и телеведущий Дмитрий Киселев. Выдвижение владельца крымской винодельни Cock t`est belle, а также генерального директора российского международного информагентства «Россия сегодня» и заместителя генерального директора ВГТРК в винодельческом сообществе восприняли очень позитивно. По мнению многих представителей отрасли, которым они поделились с «Известиями», серьезный медийный вес Киселева, несомненно, сыграет положительную роль в деле широкой популяризации российского виноделия.

— В винодельческом сообществе произошел перелом в подходе к делу. России нужны твердые правила ведения этого бизнеса — как виноградарства, так и виноделия, — заявил «Известиям» Дмитрий Киселев. — Нужны здоровые сорта виноградов, определение вина, данное в новом законопроекте, который сейчас идет в Госдуме. Нужен закон о вине. В этом смысле самммит стал поворотным. Это очень приятно и важно. Таким образом Россия сможет наверстать упущенное, стать полноценной винной провинцией Нового Света.

Важным структурным изменением стало создание президиума СВВР. В задачи нового руководящего органа будет входить, прежде всего, оперативное взаимодействие с органами государственной власти по ключевым вопросам развития отрасли. В его состав вошли руководители и владельцы пяти важнейших винодельческих предприятий страны — Янина Павленко («Массандра»), Александр Кретов («Кубань-Вино»), Сергей Стороженко («Фанагория»), Павел Титов («Абрау-Дюрсо») и Александр Мечетин («Усадьба Голубицкое»).

Сход-развал

Пост президента СВВР сохранил за собой Леонид Попович. В своем отчетном докладе он по традиции подвел основные итоги развития отрасли за минувший год и обозначил цели и задачи на следующий.

По словам Поповича, в 2019 году ожидается урожай винограда на уровне 540 тыс. тонн — второй по объемам за прошедшее десятилетие (абсолютный рекорд был установлен в 2016-м, когда удалось собрать 552 тыс. тонн). Это позволит произвести примерно 31,5 млн дал тихого и 13,1 млн дал игристого вина, 27,5 дал винных напитков, а также 9 млн дал коньяка, что немного выше прошлогодних показателей. В общей структуре потребления доля отечественной продукции займет 68%, доля легального импорта не превысит 32%.

Впрочем, признал Попович, объем нелегального импорта остается катастрофически высоким. В общем объеме производства тихого вина он занимает 35%, игристого — 60%, коньяка и винных напитков — до 85%. Таким образом, борьба с ним должна стать одним из ключевых направлений работы отраслевых структур и государственных институтов.

— Дешевый балк неизвестного происхождения является серьезным препятствием для развития отечественного виноделия, поскольку качественная продукция российских производителей, созданная из российского винограда, не может конкурировать по цене с такими винами. По нашим данным, объемы производства растут, а импорт легального балка падает и всё больше уходит в тень, — подчеркнул Попович.

С ним согласна и Янина Павленко.

— Необходимо ввести жесткие требования по качеству импортной продукции, подобные тем, которые сегодня существуют в странах ЕС, а также в Китае и США, — подчеркнула генеральный директор «Массандры».

В этом направлении уже многое сделано. Так, введение системы ЕГАИС позволило серьезно усилить контроль за производством и реализацией алкогольных напитков. Но, с другой стороны, она уничтожила около 70 тыс. точек несетевой розничной торговли, а это автоматически привело к резкому падению продаж, в том числе, качественного российского вина.

Государство стремится нивелировать негативные последствия регуляторных административных действий. Так на днях было принято решение о том, что в винных картах российские вина следует выделять особо. Это недирективная норма, но свою положительную роль в популяризации отечественной продукции она определенно сыграет, отмечают эксперты.

Важнейшим событием должно стать принятие долгожданного Закона о виноградарстве и виноделии. Очередную, уже восьмую (с 1992 года) редакцию планируют вынести на первое чтение уже 19 ноября. А второе и третье чтения намерены провести 18 и 19 декабря. С тем, чтобы в новый год отрасль вступила с обновленной юридической базой. Об этом присутствующим сообщил вице-спикер ГД и председатель попечительского совета СВВР Сергей Неверов.

— Одна из особенностей проекта — он максимально устанавливает нормы прямого действия и вводит в законодательство основные определения отрасли, — сказал он «Известиям». — Уверен, российское виноделие имеет отличные перспективы. Рассчитываем, что Государственная Дума до конца этого года примет этот закон.

Ожидания и возможности

Закон должен, прежде всего, четко регламентировать производство вина и дистиллятов из отечественного винограда. Предполагается, что для такой продукции будет установлено льготное налогообложение, что станет дополнительным стимулом к развитию. Значительной точкой роста в отрасли могут стать маленькие и средние крестьянско-фермерские хозяйства — им позволят производить и реализовывать до 15 тыс. дал виноматериалов, а не 5 тыс. дал, как сегодня.

В преддверии общих изменений, планируемых с 2020 года, сделано уже немало, сказал замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, обращаясь к участникам саммита. Так в Гражданском кодексе появилась норма, защищающая вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием по месту происхождения (ЗНМП) как интеллектуальную собственность. А в Налоговом кодексе предусмотрены положения, стимулирующие закладку новых виноградников и компенсирующие расходы на капитальное строительство в рамках винодельческих комплексов.

Этого, однако, недостаточно, возражают крымчане. Государству следует предусмотреть ряд дополнительных норм, которые позволили бы компенсировать потери отрасли от жесткого санкционного режима. Так глава крымского совета виноградарей и виноделов, сенатор Ольга Ковитиди отметила, что можно было бы продлить до 2023 года предусмотренную законом сертификацию оборудования на винодельческих предприятиях, предоставить правительству Крыма и Севастополя бессрочное право самостоятельно определять размеры площадей торговых точек для торговли вином, а также продлить до 2025 года действующие лицензии на такую торговлю.

В рамках саммита прошел первый международный дегустационный конкурс им. Льва Голицына. К участию было подано более 400 образцов от российских и зарубежных производителей. Оценка проводилась по международным стандартам тремя независимыми комиссиями, в которые вошли 10 иностранных и пять отечественных экспертов. Председателем всей экспертной рабочей группы был один из самых известных мировых винных критиков Оз Кларк.

— Мы наконец проложили мостик с миром. Приехали 10 известных судей из разных стран, включая европейские страны, США. Это большой шаг навстречу нашему единению. То есть вино показывает, что границ для виноделия не существует. Вино — это продукт любви, и оно объединяет людей, — считает генеральный директор ПАО «Массандра» Янина Павленко.

В последний раз мероприятие такого уровня проводилось в Крыму в 1970 году.

— Для нас это знаковое событие. Уверен, что конкурс даст серьезный импульс развитию отечественного виноделия, — сказал в приветственном слове глава Крыма Сергей Аксенов.

По итогам были названы лучшие российские вина 2019 года. В категории лучшее игристое вино, сделанное по классической технологии, победа досталась экстра-брюту от «Фанагории» (Краснодарский край).

Лучшим игристым, сделанным резервуарным методом, стал полусладкий москато от «Золотой балки» (Крым).

Лучшим белым вином России признано алиготе урожая 2018 года от «Массандры» (Крым).

Звание лучшего красного вина страны присудили выдержанному каберне-совиньону 2015 года от винодельни «Бельбек» (Крым).

Мускат оттонель 2016 года от «Усадьбы Дивноморское» признан лучшим природно-сладким вином России.

Лучшим ликерным вином стало кизлярское десертное урожая 1979 года от предприятия «Виски России», бывший Кизлярский винный завод (Дагестан).

И в категории «лучшее коллекционное» безоговорочная победа досталась сухому рислингу урожая 1975 года от винодельческого завода «Инкерман» (Крым).

— Конкурс показал, сколь стремительно движется вперед российское виноделие. Я имею возможность наблюдать динамику его поступательного развития на протяжении нескольких последних лет. И от года к году прогресс всё более ощутим. Отмечу высокое качество многих образцов. А изумительные старые вина наглядно свидетельствуют о впечатляющем потенциале и больших возможностях в будущем, — отметил в беседе с «Известиями» Оз Кларк.

Участники и гости саммита имели возможность лично убедиться в этом на выставке, где свою актуальную продукцию представили несколько десятков ведущих хозяйств из Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Дагестана.

Александр СИДОРОВ, Сергей ИЗОТОВ, Дмитрий ЛИТОВКИН