28.10.2019 11:23 251

Около трети россиян имеют накопления, выяснил Аналитический центр НАФИ. При этом сбережениями опрошенные привыкли считать сумму от 100 тысяч рублей.

Как уточняется, многие откладывают деньги без конкретной цели. Например, 43 процента людей копят просто "про запас", пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.

Любопытно, что в тот год вторым по популярности ответом о причинах накопления был отдых. Однако теперь отдохнуть хотят только 20 процентов, причем в основном это жители крупных городов.

На ремонт жилья откладывают 17 процентов россиян, на покупку недвижимости - 16 процентов, на обучение - 14 процентов, на автомобиль - 12 процентов, на покупку вещей (мебель, бытовая техника, одежда) - 9 процентов.

Во многих категориях число желающих накопить деньги заметно выросло. Например, число откладывающих деньги на приобретение недвижимости увеличилось на 7 процентов с 9 процентов в 2017 году.

Екатерина ЯСАКОВА