28.10.2019 11:38 251

Банк ДОМ.РФ с 28 октября изменил условия по основным программам ипотечного кредитования. С этого дня минимальная ставка по программе "Новостройка" опустилась на 0,2 процентных пункта до 8,3 процента, говорится на сайте ДОМ.РФ.

Как отмечается, приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8 процента, а рефинансировать действующий ипотечный кредит — от 8,5 процента годовых. Базовая ставка на покупку жилья в новостройке составляет 8,7 процента, что ниже размера средних ипотечных ставок, обозначенных в нацпроекте "Жилье и городская среда" на 2019 год (8,9 процента).

Клиентам также напоминают о дистанционных возможностях оформления ипотеки. Подать заявку на ипотеку можно онлайн. Платежи по кредиту можно делать через цифровую платформу без дополнительных процентов.

АО "Банк ДОМ.РФ" — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный "ДОМ.РФ" (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования). Входит в топ-40 российских банков по размеру активов.

Екатерина ЯСАКОВА