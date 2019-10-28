Рубль вышел в плюс к слабеющему на форексе доллару

28.10.2019 11:40 222

МОСКВА (Рейтер) — Рубль вышел в плюс к слабеющему на форексе доллару в преддверии снижения ставки ФРС и на фоне осторожного спроса на риск из-за ожиданий возможного заключения торговой сделки США-КНР уже в ноябре.

Локальной поддержкой для рубля остается иностранный интерес к ОФЗ в ожидании еще одного снижения ключевой сатвки ЦБР в текущем году после пересмотра российским регулятором своего инфляционного прогноза в сторону замедления.

Сдерживающим фактром выступает неопределенность для ЕМ-сегмента итогов президентских выборов в Аргентине, где победил представитель оппозиционной перонистской партии.

К 11.25 МСК пара доллар/рубль была вблизи 63,79, и рубль набирает 6 копеек, тогда как утром дешевел до 63,96.

К евро он остается в минусе, теряя 4 копейки (70,76) тем самым отражая текущее укрепление единой валюты против доллара на форексе.

Вероятность снижения в среду ставки ФРС на 25 б.п. оценивается сейчас в 90%, ключевой ставки ЦБР в декабре на 25 б.п. — в 57%.

ЕМ-валюты показывают с начала дня в основном укрепление к доллару США, но нефть Brent ушла в минус после достижения нового октябрьского максимума $62,16, и сейчас баррель оценивается в $61,78 (-0,4%).

Владимир АБРАМОВ