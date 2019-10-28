28.10.2019 11:43 273

БУЭНОС-АЙРЕС (Рейтер) — Левоцентрист Альберто Фернандес одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах в Аргентине, опередив действующего президента, консерватора Маурисио Макри, что указывает на сдвиг в политических предпочтениях жителей страны, пострадавшей от экономического кризиса.

После подсчета более 90% бюллетеней Фернандес набирает 47,79% голосов, Макри — 40,71%.

Чтобы избежать второго тура, один из кандидатов должен преодолеть порог в 45% голосов или набрать 40% с преимуществом в 10%.

Макри признал поражение и поздравил Фернандеса. Он сказал, что пригласил Фернандеса в президентский дворец в понедельник для обсуждения упорядоченной передачи власти, что считается крайне важным для хрупкой экономики и рынков Аргентины.

Выступавший после этого Фернандес, который баллотировался в тандеме с бывшим президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, сказал, что встретится с Макри и будет сотрудничать с ним "всеми возможными способами".

Николас МИСКУЛИН