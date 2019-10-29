29.10.2019 08:00 296

Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал", специально для "Российской газеты":

- Рубль в моменте чувствует себя уверенно. Снижение Центробанком ключевой ставки на 0,5 процента стало возможным именно поэтому. Потенциал дальнейшего укрепления рубля сохраняется. Поэтому цель на конец 2019 года по курсу доллара видится в коридоре 60-62 рубля, по курсу евро — 63-67 рублей.

Относительно низкие значения по европейской валюте связаны с ожиданиями ослабления евро к доллару. Причина — разница ставок (ключевая ставка по евро — минус 0,5 процента, по доллару — плюс 1,75 процента).

Развернуть тенденцию ослабления евро к доллару при такой разнице вряд ли удастся в близкой перспективе. Поэтому, несмотря на все попытки европейского регулятора стимулировать экономику, весьма вероятно снижение пары евро-доллар в район 1,05 в течение уже нынешнего года.

Рубль занимает наблюдательную позицию к доллару и евро, при том, что рублевые риски в движении пар евро-рубль и доллар-рубль имеют небольшой вес.

В первую очередь такая ситуация стала возможной благодаря высокой внутренней доходности российской валюты. Даже после снижения ключевой ставки до 6,5 процента доходность осталась высокой. Этот показатель выше официальной инфляции на 2 процента.

При этом страна обладает почетным статусом нетто-кредитора, т.е. должна оцениваться инвесторами как высококлассный заемщик. Это открывает перспективы для рублевых активов на глобальном рынке: деньги, по крайней мере спекулятивные, на российский фондовый рынок и в рубль, вероятно, продолжат идти. Ставка на продолжение притока денег актуальна и в разрезе мирового risk-on: глобального спроса на рисковые активы.

Как и в любой другой период для позиций рубля к концу года будет важна цена на нефть. На этом важном для российской экономики рынке складывается интересная ситуация.

Многие игроки ждут дальнейшего снижения нефтяных котировок. А рынок нефти, напротив, может прийти к дефициту. 65 долларов за баррель для сорта нефти Brent или даже более высокие отметки — вполне реальная перспектива конца года.

Впрочем, несмотря на благоприятный рыночный фон рубль может и не перейти в коридор 60-62 — по доллару и 63-67 — по евро. Такое укрепление будет сдерживать как политика Банка России (он настроен на дальнейшее снижение ставок), так и слабое состояние экономики (ВВП по итогам года вырастет, вероятно, на 1,5 процента, что может стать одним из худших показателей для развивающихся экономик).

Георгий ПАНИН