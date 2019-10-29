29.10.2019 08:30 247

Виртуальные операторы мобильной связи, созданные банками на базе сотовой сети Tele2, набрали около 1,4 млн абонентов. Лидерами в сегменте стали «Тинькофф Мобайл» и «СберМобайл», оценивают участники рынка. Подобные проекты пока убыточны для банков, констатируют эксперты.

Общее число абонентов банковских виртуальных операторов (MVNO) за год выросло в три раза и превысило 1,385 млн клиентов по итогам третьего квартала 2019 года, сообщили "Ъ" в пресс-службе Tele2. На сети Tele2, по данным компании, работают более 20 виртуальных операторов, которые в общей сложности обслуживают 2,6 млн клиентов. Половина их них — это абоненты «Тинькофф Мобайла», «СберМобайла» и «ВТБ Мобайла», отметили в Tele2, не раскрыв абсолютные показатели по каждому из операторов.

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