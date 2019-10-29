29.10.2019 08:40 243

Около 10 тысяч заемщиков подали заявки на "ипотечные каникулы" менее чем за три месяца с начала действия этой программы, позволяющей на срок до полугода сократить или приостановить выплаты по жилищному кредиту. Абсолютное большинство клиентов выбирают максимальную отсрочку. Об этом "Российской газете" сообщили в ЦБ и крупных банках. У последних, впрочем, есть вопросы по "белым пятнам" закона об "ипотечных каникулах", решение которых предстоит либо обсуждать с ЦБ, либо дожидаться формирования судебной практики.

С момента вступления в силу закона и до конца сентября кредитные организации получили более 9 тысяч заявлений заемщиков о предоставлении "ипотечных каникул", указывает Банк России, ссылаясь на данные 13 крупных ипотечных банков. Более свежей статистики нет, но сейчас, очевидно, число таких клиентов должно было вырасти еще. По 60% заявлений банки приняли положительные решения, отмечают в ЦБ.

Крупнейший российский банк (в том числе и на рынке жилищного кредитования) — Сбербанк — к концу октября получил больше 4 тысяч заявок на "ипотечные каникулы". Спрос на них стабилен, самая частая причина обращений — снижение доходов заемщика, рассказал директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Денис Кузнецов. По его словам, банк обычно отказывает в "каникулах" либо из-за неполного пакета документов у заемщика, либо из-за несоответствия его жизненной ситуации критериям закона. Бывает, причина отказа кроется и в том, что по результатам анализа у клиентов на самом деле не выявляется реального снижения доходов, отмечает зампред правления банка "Санкт-Петербург" Оксана Сивокобильска.

Второй по размеру активов банк — ВТБ — к концу октября предоставил "ипотечные каникулы" более чем 1600 заемщикам, сообщили "РГ" в его пресс-службе. У остальных крупных банков статистика скромнее — "ипотечные каникулы" там за неполные три месяца получали от 20 до 200 заемщиков, следует из ответов их представителей.

Почти все заявления на "ипотечные каникулы" подаются на максимально допустимый законом срок — полгода

При этом либо все, либо абсолютное большинство заявок на "каникулы" запрашиваются на максимальный по закону срок — полгода. Это связано с тем, что клиенты не могут спрогнозировать длительность периода поиска работы при потери работы, а при временной нетрудоспособности более двух месяцев подряд закладывают срок лечения и реабилитацию, указывает директор департамента ипотечного кредитования СМП-банка Наталья Коняхина. Помимо потери работы и снижения уровня дохода, одна из частых причин обращения за отсрочкой — увеличение числа иждивенцев, добавляет руководитель департамента развития ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

По словам представителей Ак Барс банка и Росбанка, в их кредитных организациях остаток ссудной задолженности у запрашивающих "каникулы" в большинстве случаев составляет 2-3 миллиона рублей. Впрочем, встречается разброс и пошире: так, "каникулы" запрашивают клиенты с долгом по ипотеке в 1,5-10,5 миллиона рублей, говорит начальник управления ипотечного кредитования Московского кредитного банка (МКБ) Игорь Селезнев. При этом во время действия "каникул" клиенты имеют право либо уменьшить сумму платежа по кредиту, либо полностью приостановить выплаты — как правило, заемщики выбирают второй вариант, рассказывает директор департамента кредитования розничного бизнеса Абсолют-банка Елена Ковырзина.

При этом в законе об "ипотечных каникулах" есть ряд белых пятен — некоторые механизмы не прописаны там напрямую, подчеркивает собеседник "РГ" в одном из крупных банков. Так, по его словам, в нем отсутствуют нормы, позволяющие банку запросить документы, которые подтверждали бы снижение дохода заемщиков — индивидуальных предпринимателей. Кроме того, не указаны правила рассмотрения документов в случае, если заемщиком по договору выступают несколько лиц: в частности, в законодательстве не урегулированы действия и правовые последствия, наступающие в результате поступления требования от одного из заемщиков по кредитному договору, говорит он. Также, по словам собеседника "РГ", отсутствуют нормы, регулирующие рассмотрение требований заемщиков, чье снижение дохода связано с выходом на пенсию или в отпуск по уходу за ребенком.

Некоторые аспекты закона об "ипотечных каникулах" можно трактовать двояко

При этом Банк России разъяснил порядок действий в таких ситуациях, подчеркнул представитель банка. По данным собеседника "РГ", о корректировке законодательства по всем указанным аспектам речи пока не идет. По словам Игоря Селезнева из МКБ, где также обсуждали с регулятором некоторые вопросы по применению закона, для универсализации процесса нужно дождаться формирования судебной практики.

"Ипотечные каникулы": что это такое

Закон об "ипотечных каникулах" действует с 31 июля, он позволяет заемщикам в любой момент обратиться в банк с заявлением о приостановке или снижении выплат по жилищному кредиту на срок до полугода. Впервые это предложение прозвучало в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в феврале этого года.

Воспользоваться "каникулами" можно только по одному ипотечному договору, величина кредита не может превышать 15 миллионов рублей и в залоге должно быть единственное жилье. Запросить "каникулы" можно только в трудной жизненной ситуации — это регистрация безработным, инвалидность (в том числе и у члена семьи заемщика), временная нетрудоспособность, снижение среднемесячного дохода за два последних полных месяца более чем на 30% к предшествующим подаче требования 12 месяцам, а также рождение/усыновление детей. Каждое из этих обстоятельств придется подтверждать документально.

Роман МАРКЕЛОВ