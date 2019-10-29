29.10.2019 08:50 159

Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Цель нововведений — повышение качества статистики бедности в России, а также усиление адресности социальной помощи от государства, указало ведомство. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года. Росстат с апреля 2017 года находится в подчинении Минэкономразвития.

Проверка по налогам и страховым взносам

Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Интеграция данных Росстата с информацией ФНС и ПФР будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности: верифицированные данные как в целом по стране, так и по каждому региону России будут публиковаться 29 декабря.

Верификация данных Росстата с информацией ПФР и ФНС не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, заверили РБК в Росстате. «Благодаря данным о доходах населения ФНС и ПФР у Росстата появится возможность провести расчеты показателей распределения доходов населения на основе более полного охвата, чем это предусмотрено сейчас с использованием выборочных методов. Таким образом, мы добьемся большей обоснованности получаемых оценок и повысим статистическую надежность показателей уровня бедности», — добавили в статистическом ведомстве.

Измерение уровня бедности с использованием данных ФНС и Пенсионного фонда повысит качество статистической оценки, уверена старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. «Однозначно данные будут точнее, потому что налоговая видит все налоги (НДФЛ, налоги на недвижимость, автомобили и т.д. — РБК) и официальные денежные поступления, а Пенсионный фонд обладает информацией об уплаченных страховых взносах», — считает Омельчук.

Допрасходы на статистику

Реализация статистических планов потребует дополнительных федеральных расходов: на 2020 год необходимо 368,3 млн руб., на 2021-й — 502,4 млн руб., на 2022 год — 401,9 млн руб. Основная часть средств пойдет на исследования Росстата по целевым выборкам: на 2020 год — 194,1 млн руб.; на 2021-й — 202,4 млн руб.; на 2022 год — 202,4 млн руб.

Проект постановления поступил в Минфин и находится на рассмотрении, сообщили в пресс-службе финансового ведомства.

Бедность пенсионеров и семей с детьми

Еще одним нововведением в изучении бедности станет то, что Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:

cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет;

граждане старшего поколения;

женщины с детьми.

Исследование финансового положения семей с детьми будет проводиться с 2021 года ежегодно с охватом 20 тыс. домохозяйств. Наблюдение условий жизни пенсионеров начнется уже с 2020 года с охватом 25 тыс. домохозяйств. Результаты исследований по целевым выборкам будут опубликованы Росстатом в 2021 году, следует из проекта постановления.

О том, что Росстат планирует перейти к исследованию уровня жизни по целевым группам, в апреле сообщила начальник управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елена Фролова. Для этого будут формироваться целевые выборки с использованием ресурсов ПФР (ЕГИССО), указывается в пояснительной записке.

Пенсионный фонд располагает информацией о всех социальных выплатах — страховых пенсиях, пенсиях по инвалидности, досрочных пенсиях, детских пособиях, напомнил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Это особенно важно для исследования целевых групп — семей с детьми и пенсионеров, поскольку именно они имеют риски бедности, сказал он.

Семьи с детьми и пенсионеры — это наиболее уязвимые группы населения: при рождении ребенка доходы семьи сокращаются; а если пенсионер не имеет возможности работать, его единственный источник дохода — пенсия, замечает и Омельчук.

Средний размер назначенных пенсий в августе составил 14,2 тыс. руб., это 31,4% от средней номинальной зарплаты в августе, следует из данных Росстата (.pdf). Россия, подписав конвенцию МОТ в 2018 году, обязалась выдерживать соотношение пенсий к зарплате на уровне 40%.

Около 80% семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок Минтруда. В борьбе с бедностью власти должны концентрироваться на поддержке семей с двумя и более детьми, говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Однако более 40% россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, показал закрытый опрос ФСО по заказу правительства.

Система учета нуждающихся

C 2020 года Росстат будет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, объявлял в начале июля премьер-министр Дмитрий Медведев. Новый подход, по его словам, позволит «учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов».

Росстат будет собирать данные для системы из разных источников — из Пенсионного фонда, ЕГИССО и налоговой службы, говорил глава статистического ведомства Павел Малков. Он подчеркивал, что информация будет абсолютно деперсонифицирована. Данные «будут передаваться в таком виде, который не позволит нам выйти на субъект данных, для этого есть целый ряд алгоритмов и подходов», то есть «без фамилии, без адресов, без возможности идентифицировать, что это данные по этой фамилии», заверял глава Росстата.

Cистема социальной поддержки граждан должна быть более адресной, ориентированной на нужды конкретного человека, подчеркивал премьер-министр. «Важно учитывать как доходы, так и расходы людей, чтобы избежать ситуации, когда тот, кто имеет приличный заработок в серой зоне, получает еще и помощь государства, а человек, который не только тянет свою семью, но и помогает родственникам, остается как раз без такой поддержки», — указывал Медведев.

Россияне за чертой бедности

Для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом.

По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 185 руб., но 18,6 млн россиян (12,7% всего населения страны) имели доходы ниже этой величины. По итогам первого полугодия текущего года за чертой бедности жили 19,8 млн человек (13,5% населения). Доля бедных в стране в январе—июне оказалась на 0,2 п.п выше аналогичного периода прошлого года.

Почти из 20 млн нуждающихся поддержку от государства получают только 4,2 млн граждан. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов объяснил это двумя причинами:

сложностью процедуры получения социальной помощи — необходимо доказать государству низкий уровень доходов, собрать нужные справки и документы;

незнанием многих нуждающихся о том, что они могут обратиться за поддержкой.

Согласно майскому указу президента, правительство должно добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году, то есть до 6,6% от всего населения.

Юлия СТАРОСТИНА