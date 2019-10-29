29.10.2019 09:00 255

На предприятиях начнется эксперимент по ведению кадрового документооборота в электронном виде. Законопроект об этом одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Речь идет о таких документах, как трудовой договор, график отпусков и т.д.

Как пояснил замглавы минтруда Всеволод Вуколов, суть эксперимента в том, чтобы работодатели могли вести практически все кадровые документы в электронном виде, не дублируя их на бумаге. По его словам, запрос на проведение эксперимента был как со стороны работодателей, которые уже перевели часть документов в электронный вид, так и со стороны работников, преимущественно работающих удаленно и вахтовиков. Последние заинтересованы в электронных трудовых договорах, чтобы основные положения, которые были заявлены работодателем изначально, вдруг не изменились уже после приезда к месту работы.

Предполагается, что эксперимент продлится весь следующий год, за это время будут отработаны все нюансы нового механизма и подготовлены поправки в законодательство, чтобы электронный кадровый документооборот стал законным на всех предприятиях.

В рамках эксперимента, а он будет полностью добровольным, работодатели сами определят виды документов, которые станут только электронными, структурные подразделения, где они будут обкатываться, а также вид электронной подписи. Однако при заключении трудового договора, договора о материальной ответственности, ученического договора и при внесении в них изменений работодатель обязан обеспечить использование с обеих сторон усиленной квалифицированной электронной подписи.

Марина ГУСЕНКО

