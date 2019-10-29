В 2019 году выросло число приговоров за крупные мошенничества и ОПС. По этим статьям судят предпринимателей

29.10.2019 09:10 221

В 2019 году продолжило расти число осужденных за мошенничество в особо крупном размере и организацию преступного сообщества . Обе статьи используются на процессах против предпринимателей.

Судебный департамент при Верховном суде опубликовал полугодовую статистку по вынесенным приговорам. За первое полугодие текущего года на 6% сократилось число приговоров по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество) — 7784 осужденных в 2019 году против 8272 в 2018-м. Но число мошенничеств в особо крупном размере выросло на 5% (до 1997 человек с 1898 в первом полугодии 2018 года).

И такая тенденция — сокращение небольших преступлений и увеличение крупных дел по статье 159 — сохраняется последние пять лет. С 2013 года по 2018 год общее число преступлений сократилось на 11%, а крупных выросло на 50%.

За последний год чаще стала применяться редкая статья 193.1 Уголовного кодекса («Совершение незаконных валютных операций»). Обвинения по этому составу предъявлены владельцу компании «Рольф» Сергею Петрову . За первые шесть месяцев по ней осудили 20 человек, при этом почти столько же — 21 человек — были осуждены за весь 2018 год, а за аналогичный период — первое полугодие прошлого года — всего 8 человек.

На 30% увечилось и число приговоров по статье 210 УК («Создание или участие в преступном сообществе») — 61 осужденных против 46 в первом полугодии 2018 года. Эксперты и правозащитники обеспокоены тем, что этот состав все чаще стал вменяться вместе с экономическими статьями. Эта статья вместе с обвинениями в мошенничестве предъявлена бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову, а также братьям Зиявутдину и Магомеду Магомедовым.

«Это относительно новая практика, когда статья 210 УК вменяется месте со статьей «мошенничество». Но получается абсурдная ситуация, например люди делали инвестиции, они не оправдались, и следствие предполагает: наверное, они сделали это умышленно и специально создали организованную группу, то есть юридическую компанию, поэтому надо предъявить статью 210 УК», — говорил в августе Forbes директор по исследованиям Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев.

Он отмечал, что «исторически» статья 210 применялась по насильственным преступлениям и преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков. И, например, в 2008 году Судебный департамент Верховного суда, формируя статистку для публикации, вообще не выделал статью 210 УК в отдельную категорию, а публиковал данные одним блоком сразу по трем статьям: организации вооруженного формирования, бандитизм и создание преступного сообщества (статьи 208, 209 и 210 УК).

Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, за прошлый год столичные районные суды рассмотрели 37 дел по статье 210 УК. И только 10 из них действительно касались преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и незаконного пересечения границ. По остальным 27 делам статья 210 УК была вменена вместе с экономическими статьями — мошенничеством, кражами и незаконной банковской деятельностью.

В феврале 2019 года президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил Верховному суду и Генпрокуратуре проанализировать практику квалификации экономических преступлений. Он поручил обратить «особое внимание на правильность применения такого квалифицирующего признака, как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору». Свои предложения оба ведомства должны представить до первого декабря.

Анастасия МИХАЙЛОВА, Forbes Staff

