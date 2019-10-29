29.10.2019 09:30 157

Сбербанк может приобрести долю в Mail.ru Group, пишет Bloomberg. По его данным, свою долю крупнейшему госбанку планирует продать Газпромбанк. Если сделка будет заключена, Сбербанк получит 20% голосующих прав в Mail.ru.

Газпромбанк планирует продать свою долю в Mail.ru Group Сбербанку, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник (сообщение агентство не опубликовало на своем сайте, но его передает «Интерфакс»). В случае заключения сделки Сбербанк получит около 20% голосующих прав в технологической компании. Стороны могут заключить соглашение в скором времени, но пока переговоры не завершены и возможен любой их исход, отметил собеседник Bloomberg. Приблизительная сумма сделки — около $170 млн, пишет «Интерфакс». Потенциальные участники обсуждения от комментариев отказались.

У Газпромбанка нет прямого владения долей в Mail.ru. Акции группы принадлежат совместному предприятию «МФ Технологии», в которую, помимо Газпромбанка, входят «МегаФон», USM Holdings Алишера Усманова и «Ростех». «МФ Технологии» было создано в июне 2018 года. «МегаФон» внес в него 11 500 100 акций Mail.ru класса А, составляющих 5,23% экономической доли и 58,87% голосов.

Газпромбанку принадлежат 35% совместного предприятия. Соответственно, на долю банка приходится чуть больше 20% голосов в Mail.ru и меньше 2% экономической доли.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о намерении создать совместное предприятие, которое станет «ведущей российской платформой» для сервисов в сфере еды и транспорта. Mail.ru Group согласилась внести в новую компанию 100% Delivery Club и 22,69% «Ситимобила», Сбербанк — 35% Foodplex. Сбербанк и Mail.ru Group вложили также денежные средства и получили в предприятии по 50%. Стоимость СП его участники оценили в 100 млрд рублей.

У Сбербанка также есть совместное предприятие с «Яндексом» — госбанк совместно с «Яндекс.Маркетом» развивает маркетплейсы «Беру» и Bringly. Газета Financial Times писала , что отношения между партнерами испортились еще в прошлом году, и теперь они «как кошка с собакой» спорят об управлении совместным предприятием и его целях. Гендиректор «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков в интервью Forbes опроверг информацию о недовольстве акционеров развитием проекта. Президент Сбербанка Герман Греф заявлял , что для прекращения партнерства у Сбербанка с «Яндексом» нет никаких оснований.

Весной Сбербанк стал совладельцем еще одной крупной российской интернет-компании — приобрел 46,5% Rambler Group.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

