29.10.2019 09:50 325

Крупные участники российского финансового рынка активно развивают новую услугу — интернализатор по операциям с различными активами. Этот механизм позволяет сводить заявки клиентов внутри банка или брокера, причем банки более активно работают на валютном рынке, а брокеры — на фондовом. В результате клиенты получают лучшие условия сделки, а участники рынка зарабатывают на спреде и экономят на закрытии позиций на внешнем рынке.

Как сообщил "Ъ" начальник управления валютных и процентных рисков банка «ФК Открытие» Владимир Омельченко, в настоящее время банк находится в активной фазе развития интернализации всех конверсионных потоков. «Начали эту работу в конце прошлого года, на сегодняшний день интернализируем 15–20% наших потоков на валютном рынке»,— говорит он. По его словам, это дает возможность предоставлять клиентам и контрагентам большую ликвидность, «мы же как банк экономим на том, что не перекрываем все конверсионные потоки вовне».

Читать далее