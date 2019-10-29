Стрельбой и дракой, как в фильмах про ковбоев, закончилось, казалось бы, обыденное снятие с банковского счета некоторой суммы денег. Вот только сумма была необычной — 9 миллионов рублей наличными.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что прохожие услышали стрельбу на улице Зацепский Вал, что в районе Павелецкой площади. И, разумеется, сообщили в полицию. Полиция прибыла быстро и установила, что произошло нападение на жителя столицы, который вышел из финансово-кредитного учреждения. Налетчики, выстрелив несколько раз в воздух, избили человека, вышедшего из банка, и отобрали у него две сумки с этими миллионами.

Впрочем, далеко убежать налетчики не смогли. Полицейские их вычислили и задержали на улице Маршала Бирюзова. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Под замком оказались двое уроженцев Северного Кавказа.

У следствия возникли, мягко говоря, неудобные вопросы. Зачем человеку надо было снимать со счета сразу 9 миллионов рублей? Что он такое масштабное покупал? Внятно ответить на этот вопрос пострадавший пока не может. Оперативники предполагают, что жертва ограбления — подпольный инкассатор, которому поручили просто вывезти наличку в другое место. Об этом узнали конкуренты (наверняка утечка из банка) и приняли свои радикальные меры.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ

