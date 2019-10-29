29.10.2019 10:10 234

Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе в принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества шести бывших руководителей АО «Метробанк» на общую сумму более 23 миллиардов рублей, говорится в определении суда.

Изложенные в жалобе доводы не свидетельствуют о неправильном применении судами норм права, они рассматривались судом округа и получили соответствующую оценку, отметил ВС.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим банка, просило отменить определение арбитражного суда Москвы от 11 февраля и постановления апелляционной и кассационной инстанций в связи с существенными нарушениями судами норм права.

Как отметил арбитражный суд 11 февраля, заявитель не представил достоверных доказательств того, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, либо причинить значительный ущерб кредиторам. Заявление о принятии обеспечительных мер поступило в суд в рамках иска о взыскании убытков с экс-руководства кредитной организации.

Также Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения об отклонении аналогичного заявления АСВ об аресте имущества экс-руководства банка на общую сумму 6,2 миллиарда рублей.

Столичный арбитраж 29 июля 2015 года признал Метробанк несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство в отношении кредитной организации.

В результате проверки обстоятельств банкротства Метробанка было установлено, что руководителями банка совершены действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам, сообщило АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения руководителей Метробанка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков.