29.10.2019 10:20 309

Белый дом сформировал состав рабочих групп «регуляторной гильотины» и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена. Вопреки ожиданиям, большая часть рабочих групп оказалась представлена бизнесом, а ответственными секретарями групп будут преимущественно корпоративные юристы. Согласование отмены или сохранения норм предлагается осуществлять по принципу «двух ключей», а арбитром в спорных и сложных случаях будет выступать аппарат правительства.

Как сообщили "Ъ" в аппарате Белого дома, подкомиссия по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) утвердила составы 41 рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» и утвердила порядок их работы. Исходя из опубликованных документов, в инфраструктуре «гильотины» задействовано более 700 профильных специалистов, большинство — представители отраслей. «Впервые формирование регуляторного законодательства будет происходить с участием максимально широкого круга представителей бизнеса и экспертов»,— отметила директор департамента регуляторной политики правительства Екатерина Салугина-Сороковая.

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