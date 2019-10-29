29.10.2019 10:30 221

Сбербанк подтвердил сообщения о том, что он намерен выкупить у Газпромбанка миноритарную долю в Mail.Ru Group. В сообщении банка говорится, что он «разделяет и поддерживает стратегию» Mail.ru Group. Сбербанк намерен подписать соглашение о покупке доли до конца 2019 года.

Ранее о том, что Сбербанк планирует приобрести часть Mail.ru Group у Газпромбанка, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Газпромбанк владеет долей в Mail.ru Group косвенно — ему принадлежит 35% «МФ Технологии», а эта компания, в свою очередь, владеет 5,2% обыкновенных и 58,3% голосующих акций Mail.Ru Group. Таким образом, косвенно Газпромбанк владеет 1,82% обыкновенных и 20,4% голосующих акций интернет-компании.

Представители Газпромбанка и Mail.Ru Group отказались от комментариев.

Зачем сделка Сбербанку

Согласно утвержденной в конце 2017 года стратегии Сбербанка, к 2020 году он должен трансформироваться в универсальную технологическую компанию и конкурировать не с кредитными организациями, а с Google, Amazon или Alibaba. Банк строит экосистему, в которой он будет владеть технологической платформой, агрегировать вокруг себя производителей товаров и услуг и на основе анализа поведенческих особенностей клиентов формировать для них лучшее предложение.

В экосистему Сбербанка входят десятки компаний по различным направлениям медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs) и др. При этом за последние несколько лет банк вошел в капитал или создал совместное предприятие с несколькими крупнейшими российскими интернет-компаниями:

С 2009 года Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», которую приобрел за символический €1. Она дает право блокировать продажу «Яндексом» ключевых активов и внесение поправок в устав, которые могут изменить права владельца «золотой акции». Весной 2018 года банк создал совместное предприятие в сфере электронной торговли на базе «Яндекс.Маркета». У Сбербанка и «Яндекса» по 45% этой компании, помимо одноименной площадки для сравнения цен она развивает два маркетплейса «Беру!» и Bringly. Партнеры заявляли, что планируют стать «российским Amazon».

В конце июля Сбербанк и Mail.Ru Group подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия в сфере еды и транспорта стоимостью свыше 100 млрд руб. Интернет-холдинг внесет в него сервиcы доставки еды Delivery Club и заказа такси «Ситимобил», а также средства в размере 7,7 млрд руб., а Сбербанк — долю в компании Foodplex (35%) и средства в размере 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад партнеров может быть увеличен на 18,1 млрд руб.

В августе 2019 года Сбербанк купил 46,5% Rambler Group, в который входят онлайн-кинотеатр Okko, портал Rambler, интернет-издания Gazeta.ru и Lenta.ru и др. Глава Сбербанка Герман Греф объяснял сделку тем, что она обогатит цифровую экосистему Сбербанка, а сама цель инвестиций — развитие лидера российского рынка медиа и развлечений.

Претендует ли Сбербанк на звание монополиста

Юрист адвокатского бюро А2 Михаил Александров отметил, что анонсированная Сбербанком сделка, безусловно, потребует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «С учетом того, какая информация о сделке есть сейчас, нет оснований говорить о создании монополиста на интернет-рынке, и ФАС, скорее всего, сделку одобрит», — уверен юрист. Как объяснил Александров, Сбербанк, судя по сообщению, не планирует приобретать контрольный пакет в Mai.Ru Group, у него также нет операционного контроля ни в Rambler Group, ни в «Яндексе».

РБК направил запрос в ФАС о том, будут ли у нее вопросы в связи с тем, что Сбербанк претендуют на долю в еще одной крупной российской интернет-компании.

Георгий ТАДТАЕВ