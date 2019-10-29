29.10.2019 11:00 269

Рубль в небольшом минусе утром вторника по завершении налогового периода, при этом на мировых рынках сохраняется умеренный оптимизм в ожидании положительной развязки торгового спора между США и Китаем, после новой отсрочки Brexit, а также перед предполагаемым снижением ставки ФРС.

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,80, и рубль теряет 5 копеек.

К евро рубль показывает минимальные изменения, котировки вблизи 70,77.

На форексе доллар США немного дорожает к евро, показывает нулевую динамику к японской иене и смешанную — против сырьевых и развивающихся валют.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что ждет подписания значительной части торговой сделки с Китаем раньше запланированного, но не раскрыл подробностей относительно сроков.

ЕС в понедельник согласился отсрочить Brexit на три месяца — до 31 января. В то же время британский парламент отверг третью попытку премьер-министра Бориса Джонсона назначить досрочные выборы на 12 декабря.

Вероятность снижения ставки ФРС на 25 б. п. по итогам стартующего сегодня двухдневного заседания регулятора оценивается в 91%, но при этом усиливаются ожидания того, что Федрезерв может занять выжидательную позицию в отношении дальнейшего смягчения политики.

В фокусе — параметры завтрашних размещений ОФЗ, которые пройдут с новой ключевой ставкой Центробанка на уровне 6,5% годовых и с ожиданиями дальнейшего смягчения ДКП. Российский Минфин должен объявить их около 16.00 МСК.

Владимир АБРАМОВ; редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ