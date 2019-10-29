29.10.2019 15:00 333

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). О ней рассказали на пресс-конференции в РИА Новости замглавы Минфина Алексей Моисеев и первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Ключевая особенность предложенной системы финансирования гражданами собственных пенсий — это ее добровольность. Присоединением к системе будет считаться первая уплата взноса. При этом будет возможен "период охлаждения", то есть участник системы сможет потребовать возврата денег и расторжения пенсионного договора до истечения полугода с момента уплаты первого взноса. Участники системы будут иметь право изменять размер взносов, в том числе неограниченное число раз приостанавливать их уплату (но максимум на пять лет). Пенсионные выплаты по ГПП в большинстве случаев будут начинаться через 30 лет после первого взноса.

Участники системы "гарантированного пенсионного плана" смогут не платить НДФЛ (налог на доходы физлиц, 13%) с тех денег, которые они перечислят в систему. Но эта льгота будет действовать только в том случае, если человек перечисляет на накопительную пенсию по новой системе не больше 6% своего ежемесячного дохода.

Для более крупных сумм предусмотрена другая льгота — отчисления свыше 6% ежемесячного дохода могут быть включены в уже существующий социальный налоговый вычет. Он ограничен 120 тысячами рублей в год.

Планируется, что участники системы смогут получать и смс-оповещения по "движению" накопленных средств.

По словам Швецова, в гарантированный пенсионный план собраны характеристики ряда продуктов. "Это характеристика депозита, потому что депозит у нас защищен гарантией АСВ, доверительного управления, где средствами управляют профессионалы и за счет профессионального подхода к управлению длинными деньгами может быть получена доходность, превышающая доходность простых инструментов, того же самого депозита. Но при этом, в отличие от доверительного управления, здесь присутствует гарантия со стороны АСВ по номиналу внесенных денег и гарантия пенсионного фонда в рамках фиксинга, который будет осуществляться фондом не реже раз в пять лет по неснижаемой сумме, так называемая несгораемая сумма", — сообщил он.

Накопления в системе будут наследоваться на общих основаниях. В том числе для наследников-детей будут возможны две развилки: либо сразу забрать деньги, заплатив НДФЛ 13%, либо перевести средства в собственный ГПП (но накопленные родителями годы инвестирования при этом засчитаны не будут).

Гарантированный пенсионный план — похоже, финальный этап реформирования накопительных пенсий.

Так, взносы граждан в обязательную накопительную пенсионную систему заморожены с 2014 года (и заморозка продлена уже до 2022 года). Сейчас взносы граждан на накопительную часть пенсии идут на текущие выплаты страховых пенсий.

С 2016 года Минфин и Банк России начали разрабатывать новую модель накопительной системы. Сначала планируемый на смену обязательным пенсионным накоплениям проект назывался "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК). Но камнем преткновения стала "автоматическая подписка" на отчисление взносов с зарплат в эту систему. В таком виде проект не поддержал президент. После этого и появился "гарантированный пенсионный план", который по сути представляет из себя тот же ИПК, только уже без "автоподписки", то есть полностью добровольный. Система начнет работать не ранее 2021 гола.

Роман МАРКЕЛОВ