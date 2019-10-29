Полмиллиона трейдеров на «помойках» и «кухнях»: почему ЦБ привлек к борьбе с форекс-нелегалами финразведку

29.10.2019 17:00 401

Восьмого октября 2019 года Ярослав (имя изменено по просьбе героя) решил, что больше не будет вести бизнес на рынке форекс в России. В этот день его компанию внесли в список «псевдоброкеров», опубликованный на сайте Службы финансовой разведки (Росфинмониторинга), после чего от работы с ней отказалась одна из платежных систем.

В своем сообщении от 8 октября Росфинмониторинг упомянул 12 таких компаний: Teletrade, GRANDCAPITAL, Delloy Trаde, GLOBAL FX, Kappabrokers, GO CAPITALS FX, KBCapitals, 10 BROKERS, Swis Trade, BORN to TRADE, Barclays Trade, WerCrypto.

В их отношении, указала служба, «неоднократно поступали обращения граждан об их мошеннической деятельности». По мнению финразведки, их деятельность «можно охарактеризовать как противоправную и направленную на изымание личных денежных средств у физлиц мошенническим путем».

«Я вздохнул с облегчением. Давно собирались уходить. Российских клиентов у нас практически не было. Деятельности с 2016 года не ведем, офисы закрыли. Надо указать на сайте, что с россиянами больше не работаем, да и забыть об этом бизнесе», — говорит Ярослав.

У его компании (как и у всех остальных, упомянутых в списке Росфинмониторинга) нет и никогда не было российской лицензии форекс-дилера. Его фирма подпадает под определение «форекс-нелегала», работающего на российском рынке, но зарегистрированного в офшоре.

ЦБ ввел лицензирование форекс-дилеров четыре года назад, с тех пор рынок ушел в тень, а число жалоб на «форексы» только выросло.

Борьба с «кухнями» и «помойками»

Сейчас значительная часть серого рынка форекс — так называемые «кухни» или «помойки». Это мошеннические проекты, часто не имеющие реального выхода на биржи. Сделки в них имитируются, а котировки меняются самим дилером произвольно.

Вернуть потерянные на торговле в «кухне» средства нельзя — компания, как правило, зарегистрирована в офшорах, чаще всего Сент-Винсент и Гренадинах или в Белизе. Достучаться до местных регуляторов не удается, а судебная защита в российской юрисдикции на такие случаи не распространяется.

Чтобы побороть нелегальных «форекс-дилеров», в России в 2015 году вступил в силу закон, в соответствии с которым все участники этого рынка должны были получать лицензию ЦБ. Компании без лицензий лишились права работать в России.

До этого времени форекс оставался «гуляй-полем» — единственным сегментом финрынка, до которого не добралась рука ЦБ. Но к середине 2000-х игрокам этого рынка самим захотелось отмыть свою репутацию. Поэтому крупнейшие компании стали лоббировать введение профильного регулирования.

«Сейчас это звучит наивно, но тогда компании хотели работать легитимно, платить налоги, быть под защитой закона. Зачем бегать по заграницам? Мы хотели работать со всем миром из России. От регулятора ожидалось совсем немного: сделать условия работы на уровне европейских либо американских», — говорит бывший сотрудник форекс-компании, уже ушедшей с российского рынка.

По его словам, форекс-компании хотели получить возможность онлайн-регистрации счета клиента, которая уже существовала во всех продвинутых юрисдикциях.

Но закон оказался далек от мечтаний форекс-рынка.

ЦБ установил требования к собственным средствам форекс-дилеров (не менее 100 млн рублей), обязал приобрести дорогостоящую систему внутреннего учета и отчетности. Кроме того, регулятор ввел строгие ограничения по максимальному размеру «плеча» (маржинального кредитования сделок) — 1:50.

К концу 2018 года в России оказалось всего девять легальных лицензированных форекс-дилеров. Но ближе к Новому году пять из них — TrustForex (работала под брендом «Ярдум»), «Фикс Трейд» (бренд Instaforex), а также российские дочки «Форекс Клуб», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп» — были лишены лицензий .

Формально претензии регулятора касались неоднократных случаев неисполнения требований, предоставления недостоверной отчетности и ненадлежащей системы управления рисками. Однако реально ЦБ волновало другое. Как поясняла тогда директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Лариса Селютина, основной бизнес этих компаний был связан с привлечением российских граждан в офшоры. Лицензированный бизнес, по мнению ЦБ, фактически служил ширмой.

«Это стало неприятным сюрпризом для отрасли в целом и для нас в частности. Тем не менее в соответствии с данным решением, соблюдая требования законодательства, бренд «Альпари» рассчитался со всеми клиентами и закрыл деятельность компании «Альпари Форекс», — сообщили Forbes в пресс-службе Alpari.

Но русскоязычный сайт Alpari по-прежнему работает в обычном режиме. «Мы не занимаемся привлечением здесь клиентов, не даем рекламу своих услуг, при этом продолжаем обслуживание имеющихся русскоязычных клиентов как из РФ, так и из других стран бывшего СССР», — сообщили в пресс-службе Alpari.

Также работает и сайт Forex Club. Forbes обратился в компанию за комментарием.

На сайте Teletrade.ru по-прежнему можно скачать терминал MetaTrader и оставить свои персональные данные в разделе «Стать клиентом». Хотя новости на главной странице не обновляются со дня аннулирования у компании лицензии.

«Телетрейд Групп» еще до отзыва лицензии стала фигурантом уголовного дела о хищении у клиентов более 1 млрд рублей. Потерпевшими проходили 300 человек. В октябре 2018 года газета «Коммерсантъ» сообщала об аресте трех менеджеров компании. Тогда же в международный розыск объявили владельца российского бизнеса TeleTrade Владимира Чернобая и его племянника Олега Суворова, который курировал финансовый блок в компании (впоследствии «Коммерсантъ» сообщил о смерти Чернобая).

Сайт Instaforex работает, но открыть счет и начать торговать на рынке форекс из России нельзя. На сайте сказано, что услуга не предоставляется.

Forbes не обнаружил действующих интернет-ресурсов TrustForex, доступ к сайту «Ярдум» заблокирован, соцсети не обновляются с 2017 года.

Компания «Фикс Трейд» подала в суд иск о признании приказа об аннулировании лицензии недействительной, но проиграла.

Популярность нелегалов

Сейчас имеют лицензии ЦБ только четыре компании — «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс». Они объединились в Ассоциацию форекс-дилеров.

Но количество клиентов нелегальных форекс-брокеров по-прежнему превышает количество клиентов их лицензированных коллег почти в 50 раз — более полумиллиона человек против 10 000, по оценке Ассоциации форекс-дилеров на сентябрь 2019 года.

«У писателя Михаила Успенского есть такой персонаж — Цыган Мара, который открывает героям «главную цыганскую тайну». Состоит она в том, что «краденая кобыла завсегда дешевле купленной». Если переводить это на реалии нашего рынка, то бизнес, которому не приходится следовать жестким нормам регулятора, имеет меньшие издержки и может предложить клиентам более привлекательные условия: низкий входной порог, огромные плечи», — говорит заместитель гендиректора «Финам Форекса» Владимир Волков.

Играет роль и разнообразие доступных клиенту инструментов, напоминает управляющий директор «Альфа Форекса» Кирилл Дронов. В компаниях, зарегистрированных в офшорах, им предложат не только валютные пары, но и CFD на ценные бумаги, металлы и криптовалюты. Без всяких ограничений по квалификации клиента.

Спустя четыре года после того, как регулятор начал борьбу c псевдотрейдерами, количество жалоб от их клиентов только выросло. За 9 месяцев этого года в ЦБ поступило более 900 обращений от россиян. Это почти втрое больше, чем за весь предыдущий год.

Forbes ознакомился более чем с 40 жалобами граждан от 2019 года, лишившихся средств в нелицензированных форекс-компаниях, в том числе упомянутых в списке Росфинмониторинга.

Все они описывают схожие методы работы сотрудников форекс-дилеров.

«Звонивший рассказал мне о возможностях заработать на Forex, — говорится в жалобе Ксении С. — Он говорил: «Мы дадим вам очень успешного брокера, он вас всему научит, и уже завтра вы увидите всю выгодность нашего предложения». Менеджер порекомендовал женщине оставить в компании доверенность на управление торговым счетом, чтобы брокер торговал за нее сам. Он пообещал «подарить» ей $500, но еще столько же ей нужно было внести самой.

Судя по тексту жалобы, она внесла около $25 000, вывести их не смогла.

«Мне предложили пополнить счет на $30 000, чтобы аналитики VIP-отдела на постоянной основе осуществляли сделки на счете. Я взял кредит в Райффайзенбанке и пополнил депозитный счет, — говорится в жалобе Рушана Г. — Вскоре мне предложили открыть дополнительный счет для торговли криптовалютой на сумму $50 000. Я взял кредит в банке ВТБ и перевел эту сумму на торговый счет…»

Рушан внес на депозит липового брокера $100 000, взяв кредиты в трех банках, заняв у родственников, заложив машину и полностью израсходовав зарплатный аванс. Когда он запросил вывод средств, персональный менеджер отказал ему. Затем настоял на нескольких сделках, которые и обнулили депозит Рушана. Его счет был заблокирован, а представители компании перестали выходить на связь.

Часть пострадавших «купилась» на рекламу в интернете, в основном в пабликах соцсетей, и оставила свои контактные данные на сайтах компаний самостоятельно.

Большинство оказалось вовлечено в торговлю «менеджерами», названивающими жертвам по телефону. Телефоны и имена потенциальных клиентов легко купить на черном рынке. Форекс-«помойки» перепродают их друг другу за скромные суммы. Например, на одном из теневых ресурсов прошлогодняя база 50 000 клиентов сайта нелегального форекс-дилера 24option.com продается за 15 000 рублей.

Находят клиентов и через «академии трейдинга» и «школы инвестора». Большую часть времени «преподаватели» посвящают привлечению к торговле на рынке форекс в нелегальной компании, которой этот центр и принадлежит.

Почти во всех договорах, которые подписывают клиенты, указывается, что «ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственность за прямые, непрямые, непреднамеренные, непрогнозируемые, судебные, штрафные убытки в результате любого аспекта использования клиентом сервиса и материалов компании».

Далее клиенту открывают счет, он заводит туда деньги, обычно в долларах. Платежи проходят в банковских выписках как «оплата товаров и услуг». Счета, на которые уходят средства, зарегистрированы в банках разных государств — от Азербайджана до Болгарии, но никогда в России.

Война с нелегалами

У ЦБ немного инструментов для борьбы с нелегальным форексом.

Ограничить доступ к «токсичным» проектам регулятор самостоятельно не может. Он направляет запрос в Генпрокуратуру, которая проводит проверки и после этого принимает решение о возбуждении дела. Заблокировать ресурс может Роскомнадзор, но только после решения суда. То есть на это нужно время.

При выявлении незаконной рекламы ЦБ может направить материалы в ФАС, но и здесь решение о том, было ли нарушение, принимает Антимонопольная служба.

ЦБ пытался добиться расширения своих полномочий — получить право в течение суток вносить доменный адрес мошеннической компании в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора. Но пока это не удалось: законопроект, наделяющий регулятор этим правом, внесли в Госдуму еще в январе 2019 года. Пока он только прошел первое чтение.

Поэтому пока регулятору остается только консолидировать силы, привлекая к чистке рынка форекс «тяжелую артиллерию» в виде финразведки.

Участие Росфинмониторинга может стать значимым, считает гендиректор ВТБ Капитал Форекс Сергей Жаров. Ведь в этом случае возможно запретить российским банкам и платежным системам переводить денежные средства физлиц на счета нелицензированных в России форекс-компаний. Это фактически сделает их работу в России невозможной.

«В работе с этим сектором финразведка играет роль аналитического органа», — пояснил Forbes представитель Росфинмониторинга.

По его словам, закон предусматривает обращение в правоохранительные органы при наличии «достаточных оснований предполагать, что операция или группа операций связаны с легализацией преступных доходов». Это определяется на основании сведений, которые есть в базе данных Росфинмониторинга.

В пресс-службе ЦБ сообщили Forbes, что регулятор усиливает работу по борьбе с нелегальными форекс-брокерами. К примеру, в этом году регулятор искал в ЕГРЮЛ все компании, в названиях которых присутствует слово «форекс» либо производные от него. Специалисты ЦБ исключали из списка легальных форекс-дилеров, недействующие юрлица и компании в стадии ликвидации. У оставшихся проверяли фактическое присутствие организаций по заявленному месту нахождения и не размещали ли эти компании свою рекламу.

Также ЦБ сообщил, что старается сотрудничать с другими ведомствами.

«Мы стараемся обратить внимание всех компетентных ведомств на необходимость противодействовать предоставлению нелегальных услуг на финансовом рынке. У каждой такой структуры существует свой инструментарий, позволяющий выявлять и пресекать деятельность нелегалов, — говорится в комментарии ЦБ для Forbes. — Благодаря совместной работе меняется отношение потребителей к деятельности структур, предлагающих нелегальные услуги на финрынке. Граждане стали более информированы, меньше доверяют агрессивной рекламе нелегалов. Она, кстати, тоже изменилась — часто такие организации позиционируют свою деятельность не как инвестиционную, а как гэмблинг».

Мария САРЫЧЕВА, Forbes Contributor

