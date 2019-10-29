29.10.2019 14:00 293

Федеральная налоговая служба упростит критерии для подключения компаний к новому режиму налогового контроля － налоговому мониторингу. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Минфин. Об этом сообщила замначальника управления камерального контроля ФНС Марина Крашенинникова на налоговом форуме в Торгово-промышленной палате, передал корреспондент РБК.

Сейчас для перехода на налоговый мониторинг необходима «достаточно тяжелая длительная подготовка и очень большое число документов», отметила Крашенинникова.

Сейчас присоединиться к налоговому мониторингу могут крупные компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. Таких компаний в России 1905, максимально готовы к переходу на новую систему, по данным ФНС, 36% из них (687).

Законопроектом предусматривается, что присоединиться могут компании с оборотом не менее 2 млрд руб., доходом — от 2 млрд руб., а суммой уплаченных налогов за предыдущий год － 200 млн руб. Кроме того, ФНС предлагает расширить перечень налогов для расчета за счет НДФЛ и страховых взносов.

После ослабления критериев круг потенциальных участников налогового мониторинга расширится до 3 879 компаний.

Что такое налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг как новый формат налогового контроля действует с 2016 года и позволяет крупным компаниям избавиться от лишней отчетности. Бизнес добровольно открывает налоговым органам доступ к данным о своей финансово-хозяйственной деятельности, а те взамен не проводят выездные и камеральные проверки. В числе других преимуществ — возможность спрашивать мотивированное мнение ФНС по сделкам и быстро согласовывать подходы к налогообложению. Если инспекторы заметят налоговые риски, а компания их устранит, ее не штрафуют (кроме случаев уголовных нарушений).

В рамках законопроекта ФНС также предлагает:

Отменить критерии для консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Сейчас действует 16 КГН, 413 участников.

Отменить повторные проверки на соответствие критериям при продлении налогового мониторинга.

Сейчас участники налогового мониторинга должны каждые три года подтверждать право на такую форму контроля. Но для ФНС нецелесообразно переключать налогоплательщика на другую форму контроля, если он перестал соответствовать критериям, отметила Крашенинникова.

Отменить камеральные налоговые проверки для участников налогового мониторинга, которые возмещают НДС и акцизы из бюджета. Сохранение проверок в случае возмещения налогов останавливало часть компаний от вступления в новый режим. В частности, поэтому от налогового мониторинга пока отказалась Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Предусмотреть порядок возмещения НДС и акцизов для участников налогового мониторинга аналогично заявительному порядку без поручительства и банковских гарантий.

Установить требования к информационным системам компаний － сейчас ФНС приходится вручную проверять каждое техзадание на разработку систем.

Перевести все документы в машиночитаемый формат для автоматического анализа и исключить проверки вручную.

Ускорить составление налоговыми органами мотивированных мнений и отменить возможность продлевать срок. Сейчас по запросу налогоплательщика оно составляется в течение месяца с возможностью продления еще на месяц.

Законопроект уже внесен в Минфин. Предполагается, что в ноябре он будет направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти и будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

Как отчитываются сейчас

Сейчас доступ ФНС к своим системам предоставили около 80 компаний. С 2020 года участниками налогового мониторинга станут 95 компаний, которые приносят 30% доходов федерального бюджета.

В феврале 2019 года в ответ на предложение ФНС премьер-министр Дмитрий Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга. Глава ФНС Михаил Мишустин отмечал, что ведомство совместно с госкомпаниями готовит план перехода на новый формат до 2024 года.

Однако, как выяснил ранее РБК, четыре крупные госкомпании — «Роснефтегаз», «Зарубежнефть», Системный оператор Единой энергосистемы (СО ЕЭС) и ГТЛК — пока сочли нецелесообразным подключаться к новому режиму.

Министр экономического развития Максим Орешкин, отвечая на вопросы читателей РБК на прошлой неделе, отметил, что налоговая служба стала проводить гораздо меньше проверок, чем 5–10 лет назад. При этом он не исключил, что в отдельных регионах бывают «перегибы».

Ольга АГЕЕВА