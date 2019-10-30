Не дают на добро: Минфин забраковал льготы по НДФЛ для благотворителей

30.10.2019 08:10 140

Против введения ряда налоговых послаблений для благотворителей выступил Минфин. Так, не будет снижен налог на прибыль для социально-ориентированных НКО, а у россиян не появится право перечислять часть своего НДФЛ на помощь нуждающимся, как предполагалось изначально. Это следует из обновлённой версии документа, разработанного Минэкономразвития (есть у «Известий»). В целом концепция направлена на популяризацию благотворительности, однако представители этой сферы заявили, что заложенных в документ льгот недостаточно.

Спор министерств

Финальную версию Концепции развития благотворительности до 2025 года Минэк повторно внёс в правительство в октябре. В нее не вошли положения, которые касаются снижения налога на прибыль для социально-ориентированных НКО, а также того, чтобы россияне имели возможность перечислять часть своего подоходного сбора на благотворительность. На эти виды налоговых льгот наложило вето Министерство финансов, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Кроме того, по инициативе Минфина из документа убрали пункты, по которым подоходным налогом не облагались бы гранты на обучение специалистов благотворительных организаций и оплаченный филантропами проезд граждан к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий.

— Большая часть замечаний министерства финансов в настоящее время снята, мы подписали таблицу разногласий, — заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Однако по трём положениям концепции ведомства не пришли к компромиссу, следует из таблицы разногласий (есть у «Известий»). В частности, Минфин не согласовал идею ввести для компаний вычет по налогу на прибыль, если они жертвуют деньги. Не устроило министерство и предложение дать благотворительным учреждениям особый статус, который позволит получать дополнительные льготы. Помимо этого, ведомство не поддержало идею разрешить регионам устанавливать повышенный налоговый вычет на отчисления в благотворительные НКО.

Тем не менее эти пункты включили в последнюю версию концепции, следует из документа. В пресс-службе Минфина не ответили на вопросы «Известий» о причинах отказа поддерживать такие мероприятия.

Минфин считает, что в России слишком много льгот, и хочет их сократить, предположил директор Института стратегического анализа Grand Thornton Игорь Николаев. Таким образом министерство заботится о том, чтобы в бюджете было меньше выпадающих доходов. Но, учитывая сегодняшние проблемы в развитии филантропии, принятие концепции Минэкономразвития даже в первой редакции вряд ли бы привело к большим потерям бюджета.

Льготы филантропам

Одна из главных идей концепции — расширение налоговых стимулов для участия граждан в благотворительности. В частности, планируется внедрить механизм, подобный распространённой на западе схеме Gift Aid. Она позволяет жертвовать не только деньги, но и социальный налоговый вычет, причитающийся гражданам за благотворительность. Россиянам проще сразу перечислить его специализированным организациям, чем собирать большое количество документов для получения вычета, отметил Илья Торосов.

Ранее Минфин сам разрабатывал законопроект с подобным предложением, однако он не был поддержан в правительстве, говорится в таблице разногласий. В пресс-службе ведомства сообщили, что рекомендовали МЭР сначала сделать доклад в кабмин на эту тему.

Концепция предполагает упрощение процедуры регулярных благотворительных пожертвований через банковские счета и развитие практики передачи наследства на подобные цели. В документе предусмотрен и ряд льгот для благотворительных организаций: отмена налога на прибыль для средств фондов, размещённых в депозитах, страхование вкладов, возможность оплачивать кредит за счёт пожертвований.

По словам представителя Минэкономразвития, концепция в этой редакции готовится к подписанию и должна быть принята правительством в ближайшее время.

Не как у всех

Документ не вполне учитывает реалии филантропической деятельности, считает директор благотворительного фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова. По её словам, предлагаемые в новой редакции инструменты могут облегчить работу крупных фондов, собирающих десятки миллионов пожертвований, но они не учитывают интересы небольших добровольческих движений, а их сотни по всей стране.

Послабления для благотворителей действуют во многих странах, отметила глава комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова. Более того, по её словам, некоторые льготы по НДФЛ в России действуют уже сегодня. Так, благотворители при определённых условиях могут оформить налоговый вычет, однако мало кто пользуется таким правом.

— В концепции Минэкономразвития предлагалось передать право получения этого налогового вычета некоммерческой организации, куда делалось пожертвование. Самое интересное, что когда-то эта норма разрабатывалась самим Минфином, но сегодня ведомство дало на это предложение отрицательный отзыв, — заявила она.

Обсуждались также льготы по налогу на прибыль для юрлиц, осуществляющих благотворительность, которые приняты в большинстве стран.

— В России такая норма действовала в 1990-е годы, но впоследствии она была отменена, так как некоторые компании злоупотребляли льготами. Сейчас к этой практике можно вернуться, так как в России изменилось состояние общества и бизнеса, — посетовала Елена Тополева-Солдунова.

Глава комиссии ОП рассчитывает, что в дальнейшем на этапе подготовки плана реализации концепции чиновники вернутся к обсуждению этих предложений.

Екатерина ВИНОГРАДОВА, Сергей ИЗОТОВ