30.10.2019 08:40 203

Расплата по чужим долгам может настигнуть любого россиянина, особенно с распространенной фамилией. В стране пока не действует закон, защищающий «двойников» от ошибок судебных приставов. Федеральный реестр полных тезок, который собирались создать в службе судебных приставов, так и не заработал. Поэтому пострадавших по вине однофамильцев-неплательщиков меньше не становится: только в сентябре-октябре «Известия» обнаружили их десятки в соцсетях. Но общего масштаба проблемы не знает ни одно ведомство — статистика не ведется.

Краснодар-Москва

Несколько лет судебные приставы арестовывают банковские счета москвича Сергея Иванова (имя и фамилия изменены по его просьбе) и списывают с них средства за долги его полного тезки, жителя Краснодара. Помимо ФИО у «двойника» такая же дата рождения — совпадает всё: число, месяц и год.

Первое списание в размере 13 тыс. рублей прошло в 2016 году. Решить проблему мужчине удалось через банк — там пошли навстречу надежному клиенту и вернули деньги. От сотрудников финансового учреждения пострадавший узнал, что его счет арестовали краснодарские судебные приставы. Москвич написал в местное управление жалобу, приложил копии необходимых документов и отправил всё это письмом с уведомлением. Корреспонденция обратно не вернулась, ответа не было, но и списания прекратились. Как выяснилось, лишь на время.

В сентябре 2019 года при проверке баланса на банковском счете мужчина заметил пропажу 14 тыс. рублей. Сотрудники учреждения сказали, что деньги опять списали по требованию приставов Краснодара. Счет пришлось закрыть. Сергей подал жалобу на имя начальника краснодарского подразделения ведомства. Но в начале октября приставы снова арестовали два его счета, уже в другом банке, списав с них порядка 200 тыс. рублей. Позже выяснилось, что на машину Сергея Иванова также наложили арест.

«Известия» обратились за разъяснением этого случая в ФССП. И проблема москвича была решена мгновенно.

— На следующий день после вашего запроса мне сначала позвонили представители федерального органа судебных приставов, а вечером сотрудники краснодарского управления. Это было в пятницу. В понедельник снова с ними созвонились, и к вечеру того же дня вопрос был полностью решен. Приставы направили в банк письмо о произошедшей ошибке, еще через три дня на счет вернулись списанные деньги, — рассказал «Известиям» Сергей Иванов.

Плохая фамилия

Похожая проблема возникла и у Елены Борисовой из Нижневартовска. Она рассказала «Известиям», что ей уже семь лет названивают коллекторы, выбивающие долги банкам за кредиты, которые взяла «двойник» женщины из Клинского района Московской области. В феврале этого года подмосковные приставы наложили обременение на собственность Елены. Она обратилась в суд, по решению которого обременение сняли. А недавно женщина обнаружила ещеё одну задолженность — в размере 270 тыс. рублей. Теперь она переживает, что в скором времени со счетов начнут списывать средства для погашения уже этого долга. Дозвониться до сотрудников управления ФССП ей не удается.

Жительница Владимира Юлия Ерёмина узнала о существовании своего «двойника» случайно. В 2015 году ее остановили сотрудники ГИБДД за переход дороги в неположенном месте и сообщили девушке, что за ней числится неоплаченный штраф Госинспекции, хотят у нее вообще не было машины. Через два года, проверяя информацию на портале госуслуг, она увидела уведомление от приставов Краснодарского края о задолженности по кредиту в размере 61 тыс. рублей. Ее сняли только в августе 2019 года, после продолжительного общения с приставами. Но в конце нынешнего месяца они наложили арест на счет Ерёминой в Сбербанке, на который должны были поступить декретные деньги. Юлия обратилась в банк, где ей принесли извинения и вернули списанные деньги. По словам девушки, выход из ситуации она видит только в смене фамилии.

Страдать от «двойника»-неплательщика уже много лет приходится и жителю башкирского города Салават Владимиру Попову. Он рассказал «Известиям», что история началась еще в 2008 году, когда ему стали названивать из различных коллекторских организаций с требованием погасить долг по кредиту. Оказалось, что «двойник», проживающий в Ленинградской области, задолжал банку 1,6 млн рублей. И еще почти 27 тыс. рублей составил его долг за услуги ЖКХ. Попов обратился к судебному приставу, где его поставили на контроль, после чего звонки прекратились. Но в сентябре 2019 года «кредиторы» снова активизировались. Как выяснилось, дело передали другому приставу и тот арестовал в двух банках счета Владимира — накопительный и зарплатный.

Сколько «двойников» проживает в России, неизвестно — такую статистику никто не ведет. В Росстате «Известиям» заявили, что собирают только обезличенные данные, и посоветовали обратиться в учреждения ЗАГС Федеральной налоговой службы. Там «Известиям» ответили, что подобными сведениями не располагают. В МВД России сообщили, что не ведут отдельного учета сведений о полностью совпадающих персональных данных граждан.

На сайте ФССП есть информация, что в стране создан федеральный реестр «двойников». О нем упоминали и все герои наших историй. Однако на вопрос редакции о составе реестра в ФССП не ответили, а о количестве подобных инцидентов «Известиям» сообщили, что «ведомственная статистика по этому направлению не ведется».

По двум параметрам

Причина подобных историй — в наборе сведений, которые судебные приставы отправляют в банк для ареста счетов и списания с них средств. В ФССП «Известиям» рассказали, что в финансовое учреждение предоставляют лишь ФИО и дату рождения должника. В опрошенных «Известиями» банках пояснили, что при поступлении документов от ФССП они обязаны исполнить указанные в них требования.

— Перед тем как отправить в банк постановление о совершении исполнительного действия, ареста или взыскания средств со счета клиента, ФССП направляет запрос о розыске счетов должника и средств на них в банке. В таких запросах указаны ФИО и дата рождения должника. Со своей стороны ВТБ реализует многоступенчатую систему идентификации должников при исполнении запросов ФССП. Для минимизации ошибок до процедуры списания проводится дополнительная проверка по реквизитам документа, удостоверяющего личность, — сообщили «Известиям» в ВТБ.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что такие совпадения действительно бывают, но в коллекторских агентствах подобных случаев не более 1%. Причем сами взыскатели, по его мнению, не виноваты в этих ошибках — они работают строго по реестру, который передал им кредитор.

Фактически любой человек может попасть в такую ситуацию, считает советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Александр Боломатов. По его мнению, защиты от этого нет. Можно лишь самим регулярно проверять сервисы исполнительных производств.

В ожидании закона

В ФССП посоветовали гражданам проверять сведения о наличии либо отсутствии задолженности в «Банке данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, через социальные сети и мобильные приложения или через единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

— Если установлен факт возбуждения исполнительного производства в отношении гражданина, не являющегося должником, он может обратиться к судебному приставу-исполнителю и предоставить документы, позволяющие однозначно идентифицировать личность (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). В случае списания денежных средств, а также удержаний из доходов гражданина судебный пристав примет меры по возврату денежных средств заявителю, — пояснили в ФССП.

Проблема в том, что дозвониться до судебных приставов крайне сложно — на это пожаловались все пострадавшие «двойники», опрошенные «Известиями».

В Министерстве юстиции России «Известиям» заявили, что в закон «Об исполнительном производстве» уже внесены поправки (ФЗ от 28.11.2018 № 451), которые обяжут судебных приставов сообщать более подробную информацию о должнике для его точной идентификации. Это может быть страховой номер индивидуального лицевого счета либо идентификационный номер налогоплательщика, а также серия и номер паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства.

Реализация этих изменений позволит исключить случаи необоснованного списания средств со счетов граждан. Однако поправки вступят в силу лишь 30 марта 2020 года.

Елена СИДОРЕНКО

