30.10.2019 08:50 127

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала заявление в суд о привлечении четырех контролировавших ООО КБ «Кубанский универсальный банк» лиц к субсидиарной ответственности и взыскании с них около 71 миллиона рублей, говорится в сообщении агентства.

Арбитражный суд Краснодарского края 30 января 2017 года удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом КБ «Кубанский универсальный банк».

ЦБ РФ России 27 октября 2016 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Кубанский универсальный банк». Лицензия была отозвана в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов Кубанский универсальный банк на 1 октября 2016 года занимал 377 место в банковской системе РФ.