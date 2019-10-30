30.10.2019 09:00 129

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров из России сократился впервые с 2017 года. За первую половину 2019-го он упал на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $67,1 млрд, говорится в отчете Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия». Это произошло из-за снижения цен и низкого урожая, сообщили «Известиям» в Минпромторге. Усилия Российского экспортного центра и реализация профильного нацпроекта, который предусматривает увеличение объема поставок за рубеж такой продукции до $250 млрд к концу 2024 года, не помогли преломить негативный тренд. В дальнейшем следует стимулировать экспорт товаров с большой добавленной стоимостью и увеличивать инвестиции в человеческий капитал, считают эксперты.

Причины падения

Снижение зависимости России от продажи углеводородов и попытки слезть с «нефтяной иглы», которые предпринимаются правительством последние несколько лет, забуксовали. Несырьевой неэнергетический экспорт товаров (ННЭ) из России сократился на 4,7% в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го и составил $67,1 млрд. Об этом говорится в отчете, подготовленном департаментом аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития. Сильнее всего снизился экспорт пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Наибольший рост показали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы, следует из документа.

Сокращение несырьевого неэнергетического экспорта произошло впервые с 2017 года — несмотря на активность Российского экспортного центра, призванного увеличивать ННЭ и снижать зависимость России от продажи нефти. Отрицательная динамика наблюдается в силу объективных причин: снижения цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки, заявили «Известиям» в Минпромторге. Кроме того, большое влияние оказало и сокращение урожая зерна относительно рекордных показателей 2018 года, которые создали эффект высокой базы, отметили в Минэкономразвития.

Несырьевой неэнергетический экспорт — это поставки первичной продукции растениеводства (зерна, овощей, фруктов), химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов. Также в этот список входят готовые продукты невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла), продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, одежда и обувь. В 2017 году ННЭ из России увеличился на 22,7%, а в 2018-м — на 11,7%.

В 2019 году ННЭ снизился в том числе из-за завершения крупного строительства, рассказал «Известиям» генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнёв. В частности, Россия прекратила производство труб для «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». Экспорт нефтехимической продукции показал негативную динамику из-за модернизации и ввода в эксплуатацию новых нефтехимических заводов. Тем не менее физический объем ННЭ вырос на 1,2% за восемь месяцев 2019 года, подчеркнул глава РЭЦ.

Впрочем, сырьевой экспорт также снизился, но менее значительно — на 1,2% по сравнению с первым полугодием 2018-го, и составил $99,9 млрд. Это произошло из-за уменьшения объемов поставок природного газа и снижения цен на нефть, говорится в отчете Минэкономразвития.

Путь к 250 млрд

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предусматривает увеличение объема ННЭ до $160 млрд в 2019 году и $250 млрд в 2024-м. Это амбициозная задача, отметили в Минэке. Однако «сочетание нескольких благоприятных факторов», а именно роста спроса на металлы и зерно, хорошего урожая, увеличения производительности труда, устранения тарифных и нетарифных ограничений и улучшения конкурентоспособности российского экспорта, поможет выполнить или даже перевыполнить целевой показатель, уверены в ведомстве.

В пресс-службе ФТС «Известиям» сообщили, что служба принимает участие в выполнении 14 задач и 63 мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Их реализация направлена на ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, сокращение временных затрат на оформление при поставках товаров за границу и на актуализацию нормативно-правовой базы, содержащей требования к пунктам пропуска.

В связи с масштабными задачами нацпроекта РЭЦ перенастроил инструменты поддержки российских поставщиков, запустил программы акселерации и создал единый реестр экспортно ориентированных проектов. Эти меры направлены на поддержку и ускоренное развитие поставок за границу компаний, в том числе не имеющих опыта работы за рубежом, и способствуют выполнению целей нацпроекта, заявил Андрей Слепнёв.

Изменение ситуации с ННЭ в РЭЦ и Минпромторге прогнозируют уже во втором полугодии 2019-го. По итогам июля и августа зафиксирована положительная динамика экспорта, сообщили «Известиям» в министерстве. В частности, идут поставки по крупным контрактам в машиностроении, начались отгрузки труб для газопровода ТАПИ (из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию) и сербского участка «Турецкого потока». Кроме того, постепенное улучшение динамики экспорта зерновых ожидаемо из-за более удачного урожая сезона-2019/20, а негативный тренд в нефтехимии позволит преодолеть запуск нового завода «ЗапСибНефтехим», отметили в ведомстве.

Предотвратить снижение ННЭ в дальнейшем помогут диверсификация экономики, улучшение делового климата и дерегулирование бизнеса, полагают в Минэке. Чтобы совершить скачок, необходимо уделить пристальное внимание экспорту товаров с большой добавленной стоимостью — фармацевтической промышленности и продукции машиностроения, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grand Thornton Игорь Николаев. Однако позитивные перспективы существенно ограничивает замедление мировой экономики — в этих условиях востребованность товаров находится под вопросом, отметил эксперт.

Развитие инновационных разработок, подготовка высококвалифицированных кадров, а также перераспределение средств из нефтегазовой отрасли в несырьевые — всё это поможет преодолеть наметившийся неблагоприятный тренд в экспорте, считает директор Центра конъюнктурных исследований Георгий Остапкович. Кроме того, важную роль могут сыграть комплексные вложения в человеческий капитал: в этом случае государству не придется стимулировать предпринимательскую и экспортную активность, люди сами всё сделают, заявил эксперт.

Екатерина ВИНОГРАДОВА

