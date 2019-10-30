30.10.2019 09:20 158

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста. Министерство финансов в скором времени обещает представить предложения по инвестированию средств Фонда национального благосостояния.

Понимая, что текущие темпы экономического роста далеки от необходимых, в правительстве ранее занялись разработкой дополнительных мер для стимулирования развития. В начале октября у председателя правительства прошло совещание, на котором обсуждались предложения, подготовленные профильным министерством.

Итогом совещания, напомнил Медведев в понедельник на традиционной встрече со своими заместителями, стала доработка пакета дополнительных решений по стимулированию экономического роста. "Я подписал перечень поручений, — сообщил премьер. — Он содержит меры, которые направлены и на улучшение делового климата, и на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, контрольно-надзорной деятельностью, о которой мы довольно много говорим, я имею в виду ее реформирование".

От формата плана в кабинете министров решили отказаться. "Планов у нас громадье. Лишний план в этом смысле не нужен, а вот конкретное поручение необходимо", — считает премьер. Он попросил все ответственные министерства и ведомства в установленные сроки выпустить необходимые документы, а аппарат правительства — проследить за этим. "Это действительно набор мер, который может, если мы будем правильно работать, если мы сумеем сделать все, что оттуда вытекает, — стимулировать темпы роста валового внутреннего продукта, развитие экономики", — уверен Дмитрий Медведев.

Накопленные в ФНБ ресурсы превысили установленный порог 7 процентов ВВП

Поручениями, по словам председателя правительства, охвачено большое количество направлений. Так, отдельный блок вопросов относится к развитию регионов, в которых, подчеркнул первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, и формируется инвестиционный климат. "Мы предлагаем дополнительно стимулировать регионы, в том числе за счет ресурсов, которые предлагаем изыскать субъектам Федерации за счет более плавной реструктуризации бюджетных долгов перед Российской Федераций, за счет реструктуризации бюджетных кредитов, с одной стороны, и с другой, мы говорим о возможности наращивания заимствований, чтобы эти деньги тоже работали для роста региональной экономики", — рассказал он.

На федеральном уровне тоже предстоит принять ряд важных решений, включая правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Накопленные в нем ресурсы превысили установленный порог 7 процентов ВВП, за которым могут начаться их вложения. "Начиная со следующего года такая возможность есть, и мы в ближайшее время должны будем представить вам на утверждение механизм инвестирования средств ФНБ", — пообещал Силуанов. Эта мера должна стать еще одним стимулом для дополнительного роста экономики страны.

Также, сообщил первый зампред правительства, подготовлен перечень мер по дополнительному стимулированию инвестиционной активности. В этот блок вошли шаги для улучшения инвестиционного климата, снижения избыточных регуляторных требований.

Отдельная часть поручений посвящена стимулированию граждан к открытию собственного бизнеса, переобучению востребованным профессиям.

Также председатель правительства утвердил стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года. За это время экспорт российских судов должен увеличиться в 10 раз, озвучил премьер ожидания.

Владимир КУЗЬМИН

