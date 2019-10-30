30.10.2019 09:50 201

Появившийся только в прошлом году рынок займов в криптовалюте стремительно движется к краху, предупреждают бывшие трейдеры с Уолл-Стрит. Этому способствует отсутствие стандартов кредитования и несоответствие громадного предложения и низкого спроса.

Кредиты в криптовалюте расширились слишком быстро и движутся в сторону взрыва, заявили Bloomberg несколько бывших трейдеров с Уолл-стрит, которые сейчас занимаются цифровыми активами. По их словам, признаки пузыря в этой сфере слишком похожи на традиционные проблемы финансовых рынков: низкие стандарты кредитования, избыточное предложение средств при небольшом спросе и повышенные риски.

Кредиты в криптовалюте начали развиваться только в 2018 году в момент кризиса на рынке виртуальных активов. Тогда владельцы цифровых валют, которые не хотели продавать их по низким ценам, давали их взаймы, чтобы заработать на процентах, пишет Bloomberg. Сейчас всю отрасль можно оценить в $5 млрд, и число кредитных платформ быстро растет, отмечает агентство со ссылкой на блокчейн-компанию Graychain Ltd.

«Понимают ли заемщики риск – вот где опасность. Конкуренция все выше, это ведет к ставкам, которые совершенно не соответствуют риску и обеспечению [кредитов]», — заявил Bloomberg владелец одной из криптоплощадок Genesis Майкл Моро.

Другие участники рынка успокаивают, что крушение рынку криптозаймов пока не грозит. Средства в цифровых валютах занимают в основном институты с высоким уровнем риск-менеджмента, сказал Bloomberg основатель Celsius Network Алекс Машинский. Основную угрозу, по его словам, несут непрофессиональные индивидуальные инвесторы.

Пока что объем рынка и займов не так значителен, чтобы его крах заметно сказался на остальном мире, отмечает Bloomberg. Но точно оценить потенциальный ущерб сложно: он может как пройти незамеченным, так и привести к значительному падению стоимости криптовалют, добавило агентство.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

