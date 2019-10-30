30.10.2019 10:10 287

Банк «ФК Открытие» намерен принудительно перевести всех клиентов, включая присоединенных Бинбанка и МДМ-банка, на действующие тарифы Opencard. Этот шаг в банке объясняют переходом на новую IT-платформу, который был начат во втором квартале. Эксперты указывают, что причины перевода могут быть связаны как с желанием отказаться от невыгодных продуктов, так и с техническими трудностями.

Как сообщили "Ъ" в банке «Открытие», всех клиентов—держателей кредитных и дебетовых карт планируется перевести на единые действующие тарифы. По словам начальника управления кредитных карт банка Федора Портных, до конца года должен завершиться переход на IT-платформу клиентов ранее присоединенных банков. Начальник управления трансакционного бизнеса банка Дмитрий Бочеров уточнил, что в 2020 году планируется перевод на новые условия и клиентов «старого» «Открытия», тех, кто открыл карточные продукты еще до санации банка. По их словам, перевод будет происходить бесплатно и без перевыпуска карт, к действующему «пластику» будут автоматически применяться условия программы Opencard. Господин Бочеров уточнил, что при наличии у клиента накопленных бонусов по программе лояльности Бинбанка остаток будет конвертироваться в бонусные баллы «Открытия» по курсу 1:1.

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