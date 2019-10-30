Рубль пытается расти перед аукционами ОФЗ и решением ФРС о ставке

30.10.2019 11:00 213

Курс рубля подрастает утром среды перед важным для всех глобальных рынков вечерним объявлением итогов заседания ФРС США, а также перед представляющими интерес для российских валютного и долгового рынков аукционов ОФЗ.

К 10.25 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,89, и рубль дорожает на 6 копеек.

К евро рубль дорожает на 2 копейки, котировки вблизи 71,02.

При этом котировки рынка ОФЗ тяготеют к снижению, что привело к небольшому росту доходности госбумаг в начале торгов.

ФРС обнародует итоги заседания в 21.00 МСК, пресс-конференция Джерома Пауэлла начнется в 21.30 МСК.

"Большинство участников рынка ждет снижения ставки, но после предыдущего решения мы наблюдаем существенный спрос на риск и снижение волатильности, что ограничивает давление на ФРС", — говорится в аналитическом обзоре компании ITI Capital.

Рынки с вероятностью в 94% ждут снижения Федрезервом ставки на 25 б.п. до диапазона 1,50-1,75% годовых. При этом у инвесторов нет твердого мнения о том, когда ФРС снова будет смягчать ДКП, а это является сигналом Пауэллу и его коллегам, что в случае снижения ставки на этой неделе у них появится возможность формировать ожидания рынка в будущем.

По мнению аналитиков компании, на рынках будет наблюдаться консолидация и техническая коррекция ввиду того, что документы по первому этапу соглашения между США и Китаем могут быть подписаны позже запланированного срока.

Накануне появилось сообщение, что временное торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином может быть не готово для подписания в ноябре, как ожидалось рынками.

На форексе доллар США минимально дешевеет к евро и иене, показывает смешанную динамику против сырьевых и развивающихся валют.

Сегодня, на первых аукционах после пятничного снижения ключевой ставки ЦБР до 6,5%, российский Минфин будет размещать 6-летние ОФЗ 26229 на 20 миллиардов рублей и 3-летние флоатеры 24020 в нелимитированном объеме.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН