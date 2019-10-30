30.10.2019 15:00 174

Минфин предложил ограничить федеральные ведомства в закупках планшетов, ноутбуков и SIM-карт, а заодно установить нормативы расходов на интернет и мобильную связь. Об этом идет речь в проекте постановления правительства, опубликованном для общественного обсуждения.

Речь идет об установлении для федеральных государственных органов нормативов количества и цены планшетных компьютеров и ноутбуков, количества SIM-карт в средствах подвижной связи, планшетных компьютерах и ноутбуках, а также цены услуг подвижной связи для планшетных компьютеров и ноутбуков. Лимиты, по замыслу Минфина, будут зависеть от должностей и категорий чиновников.

"Наличие широкой автономии у федеральных государственных органов при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров приводит к наличию существенной разницы в нормативах цены за единицу и количестве идентичного товара для одной и той же должности", — отмечает Минфин в пояснительной записке к документу.

Кроме того, по мнению ведомства, это создает условия для приобретения товаров с необоснованно завышенными потребительскими свойствами и обеспечению отдельными устройствами сотрудников, для которых наличие таких устройств является излишним.

Юлия КРИВОШАПКО