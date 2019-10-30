30.10.2019 17:00 157

В России в прошлом году было зарегистрировано 206 тысяч киберпреступлений, общий ущерб от которых составил два миллиарда рублей, сообщил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты (ОП)РФ Александр Малькевич.

«Все из нас в том или ином виде сталкивались с кибермошенничеством, например, когда нам звонили якобы из службы безопасности банка и говорили, что у нас произошло списание денежных средств. В прошлом году произошло 206 тысяч киберпреступлений, из них было раскрыто всего 35 тысяч, общий ущерб составил 2 миллиарда рублей. Большинство денег было похищено посредством кибербанкинга. Кроме того, миллионы подростков были вовлечены в деструктивные группы в социальных сетях», — сказал Малькевич на заседании рабочей группы по защите прав пользователей сети «Интернет», развитию и обеспечению безопасности интернета «Анонимность пользователя сети интернет: реальность и мифы».

Дети и сети

По словам общественника, еще одной проблемой, которая связана с анонимностью в интернете, является кибербуллинг (электронная травля). «По данным ВОЗ, Россия занимает первые места по кибербуллингу. Около 98% родителей обеспокоены тем, что их дети могут столкнуться с этим видом травли, так как больше половины несовершеннолетних уже прошли через это», — сказал Малькевич.

Генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов считает, что для безопасности интернета нужно «напрягать не пользователей идентификацией, а сервисы заставлять оставлять эту дверь для спецслужб». «Я против того, чтобы пускать в интернет по паспорту. Здесь надо говорить про другое, на западе есть технологическое движение, которое продвигают интернет-платформу в сторону шифрования, то есть они пытаются обычный интернет превратить в даркнет (теневой интернет, где осуществляется продажа наркотиков и оружия), в котором все будет анонимно и разрешено, а оплата будет производиться в биткоинах», — поясняет эксперт.

По мнению Ашманова, вовлечение подростков в деструктивные группы происходит в интернете не анонимно, а открыто: «Для безопасности и возможности ловить этих злодеев и манипуляторов должна быть предусмотрена деанонимизация, чтобы в случае правонарушения/преступления спецслужбы могли быстро идентифицировать нарушителя». Юрист, член ОП РФ Илья Ремесло поддержал коллегу и выступил за то, чтобы ответственность интернет-пользователей была такой же, как и в реальной жизни. «В современном мире взрослый человек должен отвечать за слова в том же правом режиме, как если бы он сказал их на улице», — сказал он.

Общественники также пришли к выводу, что необходимо ужесточить ответственность за обработку личных данных (утечку). В частности, речь идет о том, что молодежь обеспокоена тем, что их информация утекает третьим лицам, например, при поступлении в институт. «Самая важная проблема — это социальные сети, которые собирают кучу данных, которые можно купить на нелегальном рынке. Надо обязать государство ужесточить наказание за обработку данных (утечку)», — заключили эксперты.