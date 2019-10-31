31.10.2019 08:10 182

Центробанк досрочно прервал проведение пилотного проекта по переводу всех кредитных организаций на ежедневную отчетность в режиме онлайн. Об этом говорится в письме регулятора банкам (копия есть у «Известий»). Финансовые компании должны были полномасштабно перейти на новый формат отчетности с 2021 года, но нововведение вызвало критику у банков. Там «Известиям» сообщили, что претензии к пилоту были вызваны чрезмерной детализацией требуемых документов и тем, что они дублируют уже действующую отчетность. По словам экспертов, полномасштабное внедрение такой отчетности привело бы к отказу мелким корпоративным клиентам в обслуживании, однако банки стали бы прозрачнее, что позволило бы выявлять проблемы в них на раннем этапе.

Отчетов много не бывает

С марта 2018-го по сентябрь 2019 года Банк России проводил пилот «Операционный день кредитных организаций», в его рамках данные собирались ежедневно в режиме реального времени, следует из его документов на сайте регулятора. Но осенью ЦБ объявил участникам: они могут остановить всю активность, связанную с проектом. Регулятор также отметил, что с января 2021 года не будет внедрять форму отчетности № 0409105 «Данные операционного дня» (ежедневный онлайн-отчет), как это планировалось ранее. «Известия» ознакомились с письмом банкам.

Во время пилота банки передавали ЦБ сведения об открытых и закрытых клиентских и внутрибанковских счетах, оборотах и остаткам по ним, информацию о приостановке операций, а также данные о пользователях услугами кредитной организации, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, объяснил коммерческий директор процессинговой компании Chronopay Сергей Алпатов.

Свое решение ЦБ объяснил тем, что полученные от финансовых организаций замечания убедили его в нецелесообразности перехода на полномасштабный регулярный сбор информации. На вопрос «Известий» о том, из-за каких претензий банков было принято решение прекратить пилот, в регуляторе не ответили. Между тем эксперимент вызвал широкий резонанс на рынке, рассказали представители кредитных организаций, участвовавших в нем.

Замечания связаны прежде всего с тем, что необходимо было предоставлять много детальной информации, при этом описание требований к ней недостаточно проработаны, рассказал представитель ВТБ. Приходилось выделять системные ресурсы для хранения копий отчетов, протоколов контроля и прочей информации.

По словам главного бухгалтера Росбанка Анастасии Бушуевой, кредитным организациям приходилось обрабатывать и передавать настолько большие объемы данных, что это влекло за собой расходы и перестраивание процессов. Проект мог быть интересен, если бы подразумевал предоставление регулятору информации по операциям ежедневно в онлайн-режиме как альтернативу периодической отчетности, отпала бы необходимость в больших внутренних расходах на создание и выверку отчетных форм, отметил зампред правления МКБ Сергей Путятинский. Он полагает, что ЦБ не свернул проект окончательно, а лишь взял «тайм-аут на оценку результатов, с тем чтобы спланировать дальнейшие действия».

Требования формы «Данные операционного дня» во многом дублируют уже существующие виды отчетности ЦБ, сообщил представитель одного из системообразующих банков. Также повторялась информация, которую кредитные организации направляют по каналам регулятора налоговым органам, в Росфинмониторинг и в рамках межведомственного взаимодействия с ФССП, добавил он.

Дорого и прозрачно

Инициатива ЦБ сделала бы бизнес российских банков более транспарентным, утверждают эксперты. При участии в проекте кредитная организация должна быть полностью прозрачна для ЦБ, отметил юрист Forward Legal Федор Закабуня.

По словам Сергея Алпатова из Chronopay, нововведение позволило бы регулятору бороться с забалансовыми вкладами, устранить избыточность и дублирование в отчетных формах, а также выявить признаки ухудшения состояния кредитной организации на ранних этапах. Поскольку ЦБ мог получать более богатый материал для регулирования, то тем, кому есть что от него прятать, пришлось бы ради сохранения лицензии быть гораздо изобретательнее, на условиях анонимности рассказал представитель одного из банков, входящих в топ-10 и участвовавших в проекте.



Однако на практике недостатков у этой инициативы оказалось не меньше, чем достоинств. Часть кредитных организаций, скорее всего, начала бы отказывать мелким корпоративным клиентам, поскольку затраты на сбор и передачу информации об операциях сделали бы работу с ними невыгодной, предупредил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Аналогичные проблемы возникли, когда Росфинмониторинг пытался обязать брокеров и банки предоставлять информацию по клиентским операциям на биржевых рынках, которые имели признаки подозрительных, напомнил он. Некоторые организации стали отправлять отчетность по всем операциям, дескать, «нам всё показалось подозрительным», продолжил Алексей Коренев. После этого от них стали требовать меньше данных, резюмировал он.

По мнению аналитика долгового рынка «Иволга Капитал» Ильи Григорьева, у крупных банков проблем с введением этой системы быть не должно было, поскольку в них всё достаточно автоматизировано. Но для небольших кредитных организаций нововведение могло означать дополнительные затраты, прежде всего по времени.

С этим не согласен Андрей Фомичёв, зампред правления Центра финансовых технологий (ЦФТ), который разрабатывает решения для банков, в том числе чтобы те могли выполнять требования регуляторов.

— Этот проект был недорогим и по силам кредитным организациям любого размера, — сказал он. — Если использовать тиражируемые системы, то они не приведут к значительным издержкам, поскольку расходы делятся между множеством банков.

По словам Андрея Фомичёва, в перспективе инициатива ЦБ позволила бы финансовым компаниям сократить расходы на подготовку отчетов и перейти к выгрузке данных из своих IT-систем регулятору.

Татьяна БОЧКАРЕВА

