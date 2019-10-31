31.10.2019 08:30 207

"Ъ" стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

Следственную группу по делу банкиров Ананьевых возглавляет старший следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России (СКР) Алексей Весельев. Полковник юстиции Весельев известность получил пять лет назад, когда в рамках расследования обстоятельств хищения акций предприятий, входящих в топливно-энергетический комплекс Башкирии, по его ходатайствам был объявлен в международный розыск сын тогдашнего президента республики Урал Рахимов, отправлен под домашний арест глава АФК «Система» Александр Евтушенков и приняты обеспечительные меры по акциям предприятий, входящих в «Башнефть». В итоге акции были возвращены государству, а потом выкуплены «Роснефтью».

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