31.10.2019 09:00 175

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых признан успешным. C 2020 года его распространят еще на 19 регионов. Такой законопроект подготовил Минфин.

С 1 января следующего года зарегистрироваться в качестве самозанятых в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (ФНС) "Мой налог" смогут жители Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Красноярского и Пермского краев, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономного округов и Башкортостана.

Сейчас эксперимент реализуется в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. По последним данным ФНС в качестве самозанятых там зарегистрировались свыше 250 тысяч человек. Сумма задекларированного ими дохода достигла 27,5 миллиарда рублей.

Регистрироваться в мобильном приложении могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности. Для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, ставка составляет 4 процента от дохода. Для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями — 6 процентов. В эти ставки включены взносы в систему обязательного медицинского страхования. Взносы в ПФР самозанятые отчисляют в добровольном порядке. Глава ФНС Михаил Мишустин обещал, что в перспективе у них появится возможность делать это непосредственно через мобильное приложение: такой функционал планируют разработать до конца 2019 года.

27,5 млрд рублей задекларировали самозанятые в 4 пилотных регионах

Ряд специалистов выступали за то, чтобы распространить специальный налоговый режим на всю страну или дать регионам право самим решить, подключаться к нему или нет. Однако, по мнению первого вице-премьера Антона Силуанова, нужно сначала четко определить перечень профессий, представители которых могут регистрировать как самозанятые.

Сейчас в мобильном приложении "Мой налог" для таких граждан помимо выбора конкретного занятия есть опция "Другое". По мнению же Силуанова, перечень профессий должен быть фиксированным. "Это необходимое условие для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых", — пояснял первый вице-премьер.

Кстати, у самозанятых, которые, регистрируясь в мобильном приложении, указали свой вид деятельности самыми популярными категориями услуг являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Юлия КРИВОШАПКО

