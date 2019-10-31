31.10.2019 09:10 180

ЦБ рассматривает возможность допустить неквалифицированных инвесторов к торговле на рынке форекс с ограничением плеча после того, как они пройдут тестирование на знание этого рынка, следует из ответа ЦБ на запрос РБК.

В конце сентября первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор может рассмотреть допуск непрофессионалов при условии ограничения размера кредитного плеча (средства сверх имеющихся на счете, которые клиент берет взаймы у брокера, чтобы увеличить свою торговую позицию: например, имея на счете $1000 и получив плечо 1:50, он может заключать сделки на $50 тыс.). Для этого форекс-сообщество должно выпустить стандарт защиты потребителя с ограничением плеча, уточнил тогда Швецов.

ЦБ продолжает диалог с саморегулируемой организацией (СРО) форекс-дилеров о выработке стандарта, сообщил РБК представитель ЦБ в среду, 30 октября. «Если обсуждение будет результативным, мы будем готовы допустить к рынку форекс на условиях этого стандарта неквалифицированных инвесторов после прохождения ими тестирования», — сказал он.

Ассоциация форекс-дилеров подготовила стандарт и направила в ЦБ, сообщил РБК руководитель ассоциации Евгений Машаров. На встречах с ЦБ, по его словам, рынок обсуждал максимальное плечо для неквалифицированных инвесторов 1 к 20 и для квалифицированных — 1 к 30. При этом «клиенты хотят плечи 1:100–1:200, такие доступны, например, в ЕС, поэтому там торгуют крупные клиенты из России», указал руководитель дирекции валютно-финансовых операций Альфа-банка Александр Красный. Сейчас для физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя законодательство устанавливает максимальный размер кредитного плеча на форекс на уровне 1 к 50.

Запрет по умолчанию

Сейчас на рынке форекс нет специальных ограничений для неквалифицированных игроков, но новые поправки о категоризации инвесторов, которые ЦБ сейчас готовит ко второму чтению, позволяют проводить операции только квалифицированным инвесторам. Такой инвестор должен либо иметь двухлетний опыт работы с финансовыми инструментами, либо владеть активами на 10 млн руб., либо в течение двух лет совершать с определенной частотой сделки на общую сумму 10 млн руб. (в настоящее время порог по имуществу составляет 6 млн руб., столько же — по объему сделок, но за последний год, а не за два). Все остальные инвесторы, согласно последней версии поправок, попадут в категорию неквалифицированных. С помощью законопроекта ЦБ хочет защитить начинающих инвесторов от потерь и разочарования в фондовом рынке.

Если до вступления закона в силу, которое запланировано на 1 апреля 2021 года, инвестор заключал сделки с форекс-дилерами, он сможет играть на рынке еще два года, после чего должен получить статус квалифицированного. «Это переходная норма, позволяющая пользователям и сервис-провайдерам в спокойном режиме либо закрыть позиции, либо подготовиться и пройти квалификацию», — пояснил РБК представитель ЦБ.

Как ЦБ отрегулировал рынок форекс

Регулировать деятельность форекс-дилеров ЦБ стал несколько лет назад. В 2015 году вступил в силу закон «О рынке форекс», согласно которому желающий работать в России форекс-дилер был обязан к 1 января 2016 года получить лицензию ЦБ, увеличить собственные средства до 100 млн руб. и внести 2 млн руб. в компенсационный фонд саморегулируемой организации на случай своего банкротства. Некоторые игроки предпочли перевести бизнес в офшорные юрисдикции.

Однако этим дело не кончилось: летом 2017 года Швецов заявил, что ЦБ «не в восторге от этого бизнеса»: агрессивная реклама форекс-дилеров привлекает людей, которые верят, что на рынке форекс можно заработать, и не понимают, что вероятность дохода очень маленькая, а проигрыша — очень большая. Регулятор решил запретить форекс-дилерам оказывать услуги неквалифицированным инвесторам.

К концу 2018 года в России было десять лицензированных форекс-дилеров, а на текущий момент — всего четыре: «Альфа-Форекс», «ВТБ Форекс», «ПСБ-Форекс» и «Финам Форекс». Главной претензией ЦБ к лишенным лицензии игрокам было использование российской компании для рекламы рынка форекс, тогда как их основной бизнес и клиенты были выведены в зарубежные юрисдикции. Оставшиеся игроки объединены в саморегулируемую организацию — Ассоциацию форекс-дилеров. По данным ассоциации на сентябрь 2019 года, у четверки форекс-дилеров было более 10 тыс. клиентов, в то время как услугами офшорных компаний пользовались 500 тыс. россиян.

Что думает рынок

По оценке Евгения Машарова, введение законопроекта о категоризации инвесторов лишит 90% текущих клиентов возможности пользоваться услугами российских легальных форекс-дилеров. «Предложенная ЦБ оговорка ситуацию кардинально не изменит», — добавляет он.

«Скорее всего, при текущей редакции закона все игроки будут вынуждены закрыть этот бизнес», — говорит Александр Красный. Уже сейчас, по его словам, более 95% клиентов торгуют в офшорах или странах ЕС и не интересуются легальным российским рынком. После снижения плеча «оставшиеся несколько процентов клиентов также уйдут торговать за рубеж», считает Красный.

Допуск неквалифицированных инвесторов после тестирования и со сниженным плечом все равно снизит интерес клиентов к рынку форекс в России, следует из ответа Машарова: «К сожалению, без концептуального пересмотра отношения к легальному рынку со стороны регулятора конкурентоспособность российской юрисдикции будет значительно ниже».

Татьяна ЛОМСКАЯ