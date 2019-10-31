31.10.2019 09:20 371

С начала месяца в России начнется переход на так называемый суверенный интернет, о котором говорят с начала лета: планируется, что с этого момента в России начнут формировать дублирующую инфраструктуру, чтобы снизить технологическую зависимость от других стран. При этом планируется проводить регулярные учения, но пока авторы инициативы обещают, что для пользователей они будут незаметны. Кроме того, в силу вступает закон, запрещающий турфирмам организовывать паломнические туры (теперь за это отвечают только религиозные организации), а также начнут действовать новые ограничения для микрокредитных организаций. И сразу несколько новостей ждет автомобилистов: в том числе в ряде регионов они смогут оформить легкое ДТП с помощью смартфона. Подробнее об этих нововведениях — в традиционном обзоре «Известий».

Переход на суверенный интернет

С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Документ был принят весной 2019-го. В пояснительной записке отмечается, что в нем прописаны «защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы сети Интернет в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов».

В том числе в законе прописываются правила маршрутизации трафика на территории РФ и порядок контроля за их соблюдением. Координировать «функции обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета» должен будет Роскомнадзор.

Как следует из текста документа, он также дает возможность властям контролировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. При этом ранее в руководстве страны неоднократно заявляли, что новые нормы не будут использоваться для введения дополнительных ограничений.

Разработчики закона также подчеркивают, что перемены не должны быть заметны обычным пользователям.



— Централизованное управление адресацией и маршрутизацией в Рунете будет вводиться только в случае выявления угрозы, то есть когда Центр мониторинга определит наличие критического сбоя во внешней сети или целенаправленного воздействия на национальный сегмент сети Интернет. Порядок централизованного управления сетью утверждается правительством Российской Федерации, — объяснял ранее на сайте Госдумы председатель профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Кроме того, законом предусмотрены учения, в рамках которых будет проводиться контролируемое «отключение» российского сегмента от мировой Сети. В конце октября стало известно, что в соответствии с принятым постановлением правительства проводиться они должны будут не реже раза в год на федеральном и региональном уровнях. В начале осени такие учения в том числе проходили в Екатеринбурге, тогда сообщений о серьезных проблемах с доступом в сеть Интернет не появлялось.

Микрокредиты запретят давать под залог жилья

Микрокредитным финансовым организациям с начала ноября официально запретят выдавать займы под залог жилплощади. Нельзя будет также рассматривать в качестве залога доли в общем имуществе или в долевом строительстве.

Поводом для введения запрета стали участившиеся случаи так называемого жилищного рейдерства, при которых люди лишались единственного жилья из-за небольших задолженностей, отмечает «Российская газета».

В том числе разработать такой документ призывала Эльвира Набиуллина, по ее мнению, это позволило бы сократить количество случаев мошенничества. Проблему начали активно обсуждать весной, разработку законопроекта инициировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документ был принят в августе 2019-го.

Закон, впрочем, предусматривает некоторые исключения. Так, продолжить выдавать кредиты под залог жилья смогут микрокредитные организации, учредителями, акционерами или участниками которых является Российская Федерация.

Кроме того, все подобные компании смогут продолжать кредитовать граждан под залог недвижимости, в случае если она не является жилой.

Туркомпании паломников не повезут

Турагентства с начала месяца больше не смогут организовывать паломнические поездки и туры: 1 ноября вступает в силу пакет поправок, по которым эти функции передаются исключительно религиозным организациям.

Поправки были приняты в июле 2019-го, они касаются закона о туристской деятельности и закона о свободе совести и религиозных организациях. По ним, в частности, вводится само определение понятия «паломник».

«Паломник — физическое лицо, совершающее путешествие (поездку) для посещения мест религиозного почитания (паломничества) и объектов религиозного назначения, расположенных на территории Российской Федерации и за ее пределами, в целях участия в религиозных обрядах и церемониях (паломническая поездка)», — говорится в тексте документа.

Если поездка подразумевает отдых, развлечения или получение прибыли, то паломнической считаться она уже не будет.

При этом, как следует из текста закона, паломники могут организовывать поездки «непосредственно», то есть самостоятельно, или через религиозные организации (а также организации, ими созданные). Туристические агентства отныне такие услуги предоставлять не могут.

Как летом уточнял «Интерфакс» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, к моменту принятия закона услугами турфирм пользовались около 20% паломников.

Тахографы: штрафы для работодателей и требования к физлицам

Установка тахографов на грузовых автомобилях с ноября станет обязательной, в том числе и для физических лиц, если масса эксплуатируемого автомобиля превышает 3,5 т. Ранее уже вступили в силу аналогичные требования для юрлиц — закон был принят осенью 2018-го.

Тахографы предназначаются в первую очередь для того чтобы контролировать соблюдение режима труда и отдыха водителями пассажирского транспорта и таким образом снизить риск переработок и переутомления за рулем, которое потенциально может стать причиной ДТП.

До последнего времени штрафы за нарушение этих требований грозили в основном водителям, хотя на переработки их нередко толкал работодатель.

С ноября наказывать за несоблюдение режима, также как и за отсутствие или неисправность тахографа, будут не только шоферов, но и компании или индивидуальных предпринимателей, на которых они работают. Поправки в КоАП были приняты в июле 2019-го.

По ним несоблюдение режима «влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей; на должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, на юридических лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — говорится в тексте документа.

Иммигрантам добавят квот

В начале месяца в России частично изменятся правила получения российского гражданства, а также вида на жительство и разрешения на временное проживание. Нововведения (полный текст закона можно увидеть здесь ) вводились в три этапа: предыдущие завершились в сентябре и в октябре.

В том числе сейчас будут отменены квоты на получение разрешения на временное проживание для граждан бывшего СССР и тех, кто получил высшее образование в России.

Воспользоваться упрощенной схемой смогут и граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, признанные беженцами или получившие временное убежище на территории РФ.

Также был расширен список тех, кто может претендовать на получение вида на жительство сразу, минуя разрешение на временное проживание. Это в том числе те, кто был рожден на территории РСФСР и ранее имел гражданство СССР, и квалифицированные специалисты, проработавшие в стране не менее полугода.

Ранее «Российская газета» писала , что по данным МИД России в пул тех, кто сможет воспользоваться упрощенной схемой получения гражданства, войдут жители Украины, участники программы переселения «Соотечественники», молодые специалисты, получившие российское образование, и носители русского языка. Всего в дипломатическом ведомстве посчитали, что к 2025 году гражданами России благодаря этим новшествам станут до 3 млн человек.

Приложение для попавших в ДТП и электронные ПТС

Обойтись без заполнения бланков при оформлении легких ДТП с 1 ноября смогут автомобилисты Москвы, Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

Оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу, то есть без вызова сотрудников ГИБДД, можно в том случае, если в ДТП было только два участника, при этом обошлось без пострадавших, а автомобили получили незначительные повреждения — и у всех участников оформлено ОСАГО.

Сейчас в таких случаях для обращения в страховую требуется заполнить бланки в бумажном виде, однако в сентябре 2019-го в правительстве приняли постановление , уточняющее порядок передачи данных о ДТП страховщикам. Теперь сделать это можно также через электронные устройства.

Передать необходимую информацию можно через приложение «Госуслуг» (для этого необходимо, чтобы у пользователя уже был аккаунт), а также через телематическое устройство или «ЭРА-ГЛОНАСС», если автомобиль им оборудован. Устройство должно соответствовать ГОСТу 2017 года, иметь встроенный модем, антенну и акселерометр, чтобы измерить силу и направление удара в случае столкновения, а также кнопку передачи информации. Если нажать ее в течение 10 минут после ДТП, все данные должны уйти страховщикам автоматически. Если водитель решит воспользоваться приложением «Госуслуг», на завершение всех формальностей ему дается час.

Кроме того, с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС) — теперь документ будет существовать только в электронном виде. Нововведение готовится уже несколько лет, однако окончательный переход на электронные ПТС несколько раз откладывался. Нововведение касается в первую очередь новых автомобилей — менять ранее выданные бумажные документы на машину владельцам не потребуется.

Евгения ПРИЕМСКАЯ

