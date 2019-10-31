31.10.2019 09:40 345

Претензии к признанной банкротом экс-главе казанского банка «Спурт» Евгении Даутовой могут увеличиться почти вдвое — до 6,8 млрд руб. С заявлением о включении в реестр требований ее кредиторов с суммой 3 млрд руб. в интересах банка обратился его конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Эксперты считают, что АСВ может рассчитывать на участие в комитете кредиторов, но контроль за ходом банкротства останется у госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Она с требованием в 3,8 млрд руб. является также преимущественным кредитором, поскольку задолженность перед ней обеспечена залогом. АСВ может рассчитывать на погашение долгов лишь «по остаточному принципу», говорят аналитики.

Банк «Спурт» в лице его конкурсного управляющего АСВ заявил о требовании в размере 3,04 млрд руб. к своему бывшему председателю правления Евгении Даутовой. В сентябре Арбитражный суд Татарстана признал ее банкротом и открыл в отношении ее имущества конкурсное производство. Заявление «Спурта» суд пока не удовлетворил.

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