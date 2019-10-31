31.10.2019 09:50 240

Предприятия, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, вскоре оснастят робототехникой. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), рассказали «Известиям» в аппарате правительства. Кроме того, министерства должны направить в кабмин предложения о продлении льготных ставок по налогу на прибыль и оптимизации систем прослеживаемости продуктов. Поручения были даны в ответ на представленные на заседании замечания зарубежного бизнеса.

Круг робототехники

Предложения главы правительства основаны на пожеланиях иностранных компаний, представленных на заседании КСИИ 21 октября. Так, Ernst&Young (EY) совместно с Минэкономразвития подготовили исследование (есть в распоряжении «Известий»). В нем участвовало 95 иностранных организаций, в том числе 53 входящих в состав комиссии. Согласно его итогам, большинство зарубежных инвесторов отметили негативное влияние санкций на бизнес. Ограничения привели к сокращению российского рынка для 44% компаний, 27% игроков указали на сложность финансирования проектов.

Вместе с тем опрошенные предприниматели признали необходимость автоматизации и роботизации процессов ключевыми мерами по улучшению работы компаний. Теперь, по требованию Дмитрия Медведева, нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» могут расширить мероприятиями по развитию инженерных решений: автоматизацией производства и робототехникой. Минэкономразвития, Минфин, Минкомсвязи и Минпромторг должны это обсудить до 9 декабря, следует из списка поручений.

Нацпроект уже включает в себя меры по внедрению инновационных инструментов на производствах, в частности программу по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий. Однако она не предусматривает оснащение предприятий оборудованием, в том числе робототехническим, пояснили «Известиям» в Минпромторге. Сейчас ведомствам нужно понять потребность предприятий в передовой инфраструктуре. При этом реализация инициативы Дмитрия Медведева поспособствует стимулированию спроса на отечественную продукцию и привлечению инвестиций, заявили в ведомстве.

Технологическая оснащенность и инновации — действительно основные драйверы для повышения производительности труда, отметил профессор РАНХиГС Александр Щербаков. При этом роботизация не обернется увольнением сотрудников: технический прорыв позволит производить более востребованную продукцию, что приведет к росту прибыли, а значит, к увеличению зарплат и созданию новых рабочих мест, подчеркнул эксперт.

Налоговая стабильность

Пониженные ставки налога на прибыль организаций могут начать действовать до конца сроков реализации инвестпроектов. Проработать это предложение Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэку до 20 ноября.

Согласно НК, основная ставка налога на прибыль организаций составляет 20%, однако регионы вправе снижать ее. Как правило, фискальную нагрузку сокращают не более чем на 4 п.п., и часть субъектов идет на это, чтобы поддержать крупные инвестиционные проекты, объяснил «Известиям» директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров.

Инициатива премьера подстрахует инвесторов от корректировок законодательства в ситуации, когда, например, меняется руководитель региона, который может отменить льготу новым законом. Это положительно повлияет на стабильность регулирования и на бизнес-климат в РФ, отметил эксперт. В Минфине «Известиям» заявили, что проработают этот вопрос. В Минэкономразвития оперативно не ответили на запрос «Известий». Результаты обсуждения ведомства должны будут представить до 20 ноября, сообщили в аппарате правительства.

Пищевая интеграция

Ещё одно поручение касается оптимизации и объединения систем прослеживаемости пищевой продукции. Премьер обязал Минпромторг, Минсельхоз и Минфин проработать этот вопрос совместно с органами исполнительной власти и отраслевыми союзами до 5 декабря. В пресс-службе Минфина вопросы переадресовали в Минпромторг.

В его пресс-службе «Известиям» сказали, что работа по оптимизации систем прослеживаемости началась еще до получения соответствующего поручения правительства. Она проводится в рамках добровольного эксперимента по маркировке молочной продукции, который проходит сейчас.

Как уже писали «Известия», в этом году производители и торговцы впервые столкнулись с одновременным запуском двух систем прослеживаемости для готовой молочной продукции. С 1 ноября стал обязательным учет товаров в «Меркурии» (подразумевает контроль ветеринарной документации в электронном виде), а с июля запустили эксперимент по маркировке продукции с помощью знаков идентификации на товар. В Минсельхозе «Известиям» сообщили, что конкретные предложения по интеграции систем будут определены по итогам этого эксперимента.

Обе системы призваны решать одну и ту же задачу: бороться с фальсификатом и контрафактом, рассказал «Известиям» зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. По его мнению, оптимизация и интеграция этих систем избавит бизнес от лишней финансовой нагрузки, а потребителей — от потенциального роста цен, связанного с ней.

Эксперт добавил, что объединение всех систем — единственное верное решение. Тогда рынок будет иметь возможность оперативно видеть всю информацию о продукте питания «от поля до прилавка», а также совершать все необходимые действия в режиме «одного окна».

Зеленая энергия

Другое поручение главы правительства может ускорить появление в России так называемых зеленых сертификатов на электроэнергию. Дмитрий Медведев обязал Минэнерго и Минэкономразвития совместно с Ассоциацией «НП Совет рынка» до 28 ноября представить предложения по развитию системы цифровой сертификации электроэнергии, производимой на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Как пояснили «Известиям» в «НП Совет рынка», сертификат позволяет производителям и потребителям электроэнергии подтвердить, что указанный в нем объем энергии произведен на основе ВИЭ. У бумаги появится самостоятельная стоимость, сформированная в ходе торгов, пояснил «Известиям» замдиректора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

Сертификат можно будет продать компаниям, заинтересованным в этом. В основном это организации, реализующие программы экологически чистого производства, а также участвующие в международных «зеленых» цепях поставок. Кроме того, есть производители товаров, делающие маркетинговую ставку на применение «зеленой» маркировки.

На российском рынке сейчас нет полных аналогов сертификатов, с помощью которых во всем мире отслеживается производство, поставка и потребление возобновляемой энергии, сказал «Известиям» директор НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики» Антон Усачёв.

Минэнерго России совместно с «Советом рынка» уже разрабатывает механизм функционирования в России «зеленых сертификатов», сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Он должен начать работать в течение ближайших полутора лет. В Минэкономразвития не смогли оперативно ответить на запрос «Известий».

Над материалом работали Екатерина ВИНОГРАДОВА, Павел ПАНОВ, Евгения ПЕРЦЕВА, Михаил КАЛМАЦКИЙ