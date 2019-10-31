31.10.2019 10:00 216

Арбитражный суд Москвы утвердил положение о порядке продажи дома и двух земельных участков одного из бывших совладельцев Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, с начальной ценой в 103,5 миллиона рублей, говорится в определении суда.

Заявление о необходимости утверждения порядка продажи имущества было подано финансовым управляющим имуществом должника Любовью Киреевой.

В июле суд продлил на полгода процедуру реализации имущества Беджамова. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено в суд Киреевой.

Арбитраж 2 июля 2018 года признал Беджамова банкротом, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о банкротстве должника было направлено в суд банком ВТБ 24.

В сентябре 2017 года апелляция отклонила жалобу Внешпромбанка на определение об оставлении без рассмотрения заявления о признании банкротом Беджамова.

Суд 7 июня 2017 года признал необоснованным соответствующее заявление банка. Производство по делу о банкротстве было прекращено. "Поскольку судебный акт, на котором заявитель основывает свое требование, не вступил в законную силу, суд признает требование ООО "Внешпромбанк" необоснованным, при этом, поскольку в деле имеются требования иных кредиторов, суд приходит к выводу об оставлении заявления без рассмотрения", — отмечается, в частности, в определении первой инстанции.

Проблемы бывших руководителей банка

Московский городской суд 20 июля 2016 года признал законным объявление в международный розыск Беджамова. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сергея Бельчича в защиту Беджамова на постановление Тверского суда Москвы от 18 мая 2016 года. В обжалуемом постановлении суд признал законным решение следствия об объявлении обвиняемого в международный розыск.

Ранее пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ подтвердила информацию о том, что в апреле 2016 года Беджамов, которому предъявлено заочное обвинение в России, был задержан в Монако. Беджамов — брат совладелицы Внешпромбанка Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря 2015 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, соучастники совершили хищение денежных средств банка в размере около одного миллиарда рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Центральный банк (ЦБ) РФ 21 января 2016 года отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию. Регулятор объяснил свои действия прежде всего тем, что руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, оценив "дыру" в капитале банка в 187,4 миллиарда рублей. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ, а его отчетность не содержала достоверной информации, указывал регулятор.

Арбитражный суд Москвы 11 марта 2016 года по заявлению ЦБ признал банкротом Внешпромбанк.