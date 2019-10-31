31.10.2019 10:10 278

В России с 1 ноября владельцам недвижимости начнут приходить уведомления, в случае если кто-то подаст заверенные электронной подписью документы для проведения операций по передаче или отчуждению собственности. Об этом говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.

С начала ноября начнут действовать изменения в ФЗ № 286 «О государственной регистрации недвижимости», которые вводят порядок получения собственниками таких уведомлений. Сейчас для проведения дистанционных сделок владелец недвижимости должен подать письменное заявление в ЕГРН. По новым правилам, если кто-то подаст электронные документы в орган регистрации для совершения операций с недвижимостью, то собственник получит уведомление на указанный им адрес электронной почты. Отмечается, что это поможет своевременно избежать незаконного присвоения имущества и иных видов мошенничества, даже если документы подаст доверенное лицо.

В Росреестре отметили, что подделать электронную подпись нельзя. Однако злоумышленники могут подписать документ от чужого лица, если, например, получат сертификат электронной подписи, который выдал недобросовестный удостоверяющий центр.

С 13 августа электронные сделки проводятся только с письменного согласия собственника недвижимости. При этом в некоторых случаях провести операцию можно только в электронном виде: для этого сертификат электронной подписи должен быть выдан ФКП, а сделку должны проводить нотариусы и органы власти, работающие с Росреестром в электронной форме; также без специального заявления собственника документы в Росреестр могут подавать банки.

Виктория ПОЛЯКОВА