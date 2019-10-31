Рубль пытается расти с оглядкой на динамику форекса после заседания ФРС

31.10.2019 11:00 216

Рубль в четверг утром нехотя пошел в рост с учетом текущей динамики рынка форекс после заседания ФРС, при этом активность игроков может быть низкой перед пятничной публикацией трудовой статистики США и в преддверии российских трехдневных выходных.

Влияние на котировки рубля в условях тонкого рынка будут оказывать волатильные денежные потоки последней торговой сессии календарного месяца.

К 10.30 МСК пара доллар/рубль расчетами "завтра" была вблизи 63,77, и рубль дорожает на 7 копеек.

К евро рубль дорожает на 1 копейку, котировки вблизи 71,18.

"Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 64,00. Веских поводов для покупок (рубля) на данный момент нет, в связи с чем инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию", — считает Елена Кожухова из компании Велес Капитал.

На форексе доллар США слабеет к евро и иене, а также снижается против большинства сырьевых и развивающихся валют.

Доллар дешевеет после того как ФРС в третий раз в этом году снизила процентные ставки, а ее сигнал о возможной приостановке цикла смягчения политики был воспринят с осторожностью.

Снизив на четверть процентного пункта ключевую ставку до целевого диапазона 1,50-1,75%, Федрезерв в сопроводительном послании более не упоминает, что "будет действовать надлежащим образом" для поддержания экономического роста — формулировка, которая считалась признаком будущего снижения ставок. Тем не менее, рынки посчитали риторику ФРС в отсутствие явного сигнала о приостановке снижения ставок менее "ястребиной", чем ожидалось.

ЕМ-валюты, а также сырьевые активы, получили также поддержку и от ожиданий дополнительных мер стимулирования в Китае после сегодняшних слабых китайских официальных октябрьских данных, отразивших сокращение производственной активности шестой месяц подряд, и замедление роста активности в секторе услуг до минимума с февраля 2016 года.

Баррель Brent на этом фоне набирает почти полпроцента и оценивается в $60,88.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Дмитрий АНТОНОВ