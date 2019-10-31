ЦБР продолжит корректировать надбавки к капиталу по потребкредитам в случае необходимости

31.10.2019 13:00 211

Банк России будет оценивать, как влияют повышенные надбавки к капиталу банков по потребительским кредитам на ситуацию в секторе и риски, может скорректировать их размер при необходимости, сказала Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности ЦБР.

Этот вопрос находится в ведении совета директоров Банка России, одним его решением надбавки могут быть оперативно скорректированы, ответила Данилова банкирам, спросившим у ЦБ, как он оценивает адекватность надбавок в условиях снижения реальных доходов населения.

"Мы согласны, что потенциал нарастания рисков существует, реальные доходы не растут, нас тоже это беспокоит", — сказала она.

С 1 октября ЦБ в очередной раз повысил надбавки по потребительским кредитам и ввел показатель долговой нагрузки (ПДН), для закредитованных заемщиков банки должны создавать больший запас капитала.

ЦБР преследует две цели этими мерами: создать дополнительный буфер капитала у банков для противостояния возможным шокам и снизить риски.

"Мы влияем на рентабельность, и банки стремятся выдавать кредиты заемщикам с более низким уровнем долговой нагрузки, это снизит риски", — сказала Данилова на конференции по кредитованию в четверг.

Эффект, по ее оценке, уже есть: запас капитала у банков формируется, а темпы роста потребкредитования замедляются.

Отвечая на вопрос, планирует ли ЦБ повышать надбавки к капиталу по ипотечным кредитам, Данилова сказала:

"Мы не видим чрезмерных рисков на рынке ипотеки... Анализируем ситуацию... В любом случае сначала будем консультироваться с банками, как наши надбавки соответствуют рискам".

Елена ФАБРИЧНАЯ. Редактировала Анастасия ТЕТЕРЕВЛЕВА