31.10.2019 15:00 282

Значительное число магазинов и других работающих в потребительском сегменте торговых точек (рестораны, кафе, столовые, гостиницы и т.д.) до сих пор не предоставляют клиентам возможности расплатиться банковской картой. Совокупная доля таких точек в потребительском сегменте оценивается в исследовании Сбербанка и оператора фискальных данных «Платформа ОФД» в 12%. Однако общая доля их торгового оборота составляет лишь 3%.

В целом в российской экономике до сих пор не установили терминалы для приема банковских карт 27% предприятий, на которые приходится 9% совокупных расходов, отмечается в отчете. Однако в этой статистике не учтены компании, не обязанные передавать фискальные чеки в налоговую службу.

Авторы исследования отмечают, что доля компаний, не имеющих терминала для приема карт, ежегодно сокращается примерно на 1,5 п.п. Только с января по июнь 2019 года число установленных терминалов выросла на 400 тыс.

«Мощным и достаточным стимулом для торговых и иных организаций по установке терминалов становится желание клиентов расплатиться картой», — отмечается в исследовании.

По данным авторов, в третьем квартале 2019 года средний прирост доли безналичных платежей составил по сравнению с июлем-сентябрем 2018 года 4,8-5 п.п. В категориях «Рестораны», «Кафе и столовые» и «Электроника» проникновение безналичных платежей происходит медленнее, а в категориях «Супермаркеты», «Гипермаркеты» и «Магазины у дома» быстрее (+6-7 п.п.).

Всего России с помощью карт в третьем квартале 2019 года было оплачено 48,7% потребительских услуг и товаров. В 26 регионах доля безналичного торгового оборота превысила 50%, еще год назад таких регионов было всего четыре.

Лидерами по доле безналичных платежей стали:

Карелия — 58,1%;

Мурманская область — 57,7%;

Республика Коми — 56,9%;

Архангельская область — 55,9%;

Тюменская область — 55,1%;

Чукотский автономный округ — 54,1%;

Камчатский край — 53,9%;

Томская область — 53,8%;

Санкт-Петербурга и Ленинградская область — 53,7%;

Сахалинская область — 53,6%

В тройку городов с самой большой долей безналичных платежей, вошли Петрозаводск (59,42%), Сыктывкар (59,06%) и Апатиты (58%).

Евгений КАЛЮКОВ