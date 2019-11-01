01.11.2019 08:10 179

Власти могут разрешить проводить на российских криптобиржах сделки с иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Такая поправка содержится в октябрьской версии законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко второму чтению с мая 2018 года — срока его принятия Госдумой в первом чтении. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника, знакомых с ходом обсуждения проекта.

Законопроект регулирует выпуск, учет и обращение цифровых финансовых активов (ЦФА), под которыми в последней версии понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, то есть токены, хотя само понятие «токен» в законопроекте не фигурирует. Раньше законодатели планировали признавать в качестве ЦФА любые права, оформленные через блокчейн, например на имущество или недвижимость, но теперь от такой трактовки отказались.

Инициировать выпуск токенов в рамках российского права смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе иностранные компании, внутри определенной информационной системы. Для операторов таких информационных систем другие требования: ими могут стать только работающие по российскому праву юридические лица, включенные в специальный реестр, который будет вести ЦБ. В частности, операторами могут быть банки и депозитарии при условии их включения в реестр.

Данная версия законопроекта находится на согласовании, Госдума рассчитывает принять закон до конца года, сказал РБК глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Центральный банк не ответил на запрос РБК.

Что разрешат криптобиржам

Законопроект предусматривает еще один вид участников рынка криптоактивов — так называемого оператора по обмену ЦФА, то есть криптобиржи. Текущая версия документа разрешает таким операторам проводить «сделки купли-продажи цифровых финансовых активов <...>, в том числе сделки с цифровыми финансовыми активами, выпущенными в информационных системах на основе распределенного реестра, организованных на основании иностранного права». В предыдущей версии законопроекта возможность сделок в России с иностранными криптоактивами не упоминалась.

Возможность проведения сделок на криптобирже с иностранными ЦФА может способствовать притоку инвестиций в Россию, полагает глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит: «Российский стартап может разместить свой токен на криптобирже, а иностранный инвестор может его купить в обмен на цифровые права». Однако в иностранных юрисдикциях нет понятия цифровых финансовых активов, поэтому остается возможность трактовать по-разному, добавляет эксперт, указывая, что границы между различными видами криптоактивов размыты. Если рассматривать иностранный криптоактив как криптовалюту, то она в России под запретом, указывает он, а «если как ЦФА, тогда достаточно того, чтобы площадка, на которой происходит сделка, соответствовала требованиям закона».

В каждом из этих случаев действует разный механизм защиты инвесторов и возникает опасность, что все смарт-контракты (формат сделок на криптобирже), завязанные на эти иностранные криптоактивы, «слетят», продолжает Израйлит. «Законопроект не предусматривает механизма для защиты сделок от таких рисков», — резюмирует он.

Как стать криптобиржей

Документ устанавливает и новые требования к криптобиржам. Теперь кроме банков и организаторов торгов ими могут быть и юридические лица (в том числе некоммерческие организации), которые соответствуют требованиям закона. Для попадания в соответствующий реестр юрлицу необходимо иметь уставный капитал и чистые активы в размере не менее 50 млн руб. Учредителями такого юридического лица, владеющими более 5% акций или долей, либо его членами не могут быть компании, зарегистрированные в офшорных зонах. У криптобиржи должны быть коллегиальный орган управления, служба внутреннего контроля и служба управления рисками.

Требование к капиталу и активам в размере 50 млн руб. может устанавливаться для того, чтобы в случае возникновения рисковых ситуаций криптобиржа могла возместить денежный ущерб в рамках этой суммы. Однако, учитывая, что этот механизм в законопроекте никак не прописан, данное требование выглядит необоснованным, считает член экспертного совета Госдумы, учредитель АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов.

При таких высоких порогах вхождения операторами обмена ЦФА смогут стать лишь крупнейшие участники финансового рынка, считает партнер юридической компании Taxology и участник профильных рабочих групп Михаил Успенский. В целом требования к капиталу в сопоставимых размерах являются вполне стандартными для мировой практики, говорит руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев: например, в белорусском криптозаконодательстве этот показатель находится на уровне порядка $2 млн.

Какова судьба биткоина в России

В законопроекте появилось новое понятие — «цифровые валюты». Однако опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях, что подразумевается под этим термином.

Под цифровыми валютами понимается «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), используемых в информационных системах и предлагаемых в качестве средства платежа», которое не является официальной денежной единицей России, иностранного государства или международной денежной или расчетной единицей. При этом их выпуск и использование запрещены в информационных системах, которые используются для выпуска ЦФА.

Под определение цифровой валюты могут попасть классические платежные токены (например, биткоин), считает Успенский. «Пока формулировки закона таковы, что запрещают использовать классические криптовалюты только в информационных системах, в которых будут выпускаться российские ЦФА. Тотального запрета на оборот цифровой валюты законопроект не содержит, и будем надеяться, что это осознанный выбор законотворцев», — сказал эксперт.

Такая трактовка возможна, если формулировки законопроекта воспринимать дословно, добавил Куликов. Он считает, что авторы законопроекта могли допустить неточность в формулировках, а на самом деле имели в виду полный запрет на обращение существующих криптовалют в России вне официально зарегистрированных в ЦБ площадок.

По мнению Толкачева, законопроект полностью выводит из юрисдикции своего действия существующие криптовалюты и регулирует только цифровые права, а также некие цифровые валюты, которые могут быть созданы по согласованию с ЦБ в информационных системах. «Этот механизм дает возможность создания в России государственной цифровой валюты», — полагает он.

Евгения ЧЕРНЫШОВА