01.11.2019 08:30 187

Дочерний банк ВЭБ.РФ на Украине — Проминвестбанк (ПИБ) — сообщил, что полностью прекращает обслуживание физических лиц. Это очередной шаг на пути к уходу с рынка до того, как его в очередной раз попытаются продать. По мнению экспертов, шансы покинуть украинский рынок добровольно у ВЭБа есть. Такой подход поддерживает нацбанк страны, а средств у ПИБа достаточно, чтобы расплатиться по всем обязательствам.

Украинский Проминвестбанк, принадлежащий российскому ВЭБ.РФ, сообщил, что прекращает обслуживание платежных карт: с 11 ноября — Visa, а с 1 декабря — MasterCard. Кроме того, банк активно сворачивает офисы и сокращает обязательства перед клиентами. Как пояснили "Ъ" в пресс-службе ВЭБа, Проминвестбанк действительно активно сворачивает деятельность под давлением Национального банка Украины (НБУ), который настаивает на том, чтобы банки с российским капиталом рассчитались с кредиторами, сдали лицензию и ушли с рынка. В ВЭБе подчеркнули, что Проминвестбанк будет осуществлять обслуживание клиентов до тех пор, пока не рассчитается со всеми кредиторами.

Читать далее