Володин рассказал, как граждан защитят от мошенников на рынке жилья

01.11.2019 08:40 218

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о вступающих с 1 ноября законах, которые призваны защитить имущество граждан от мошенников, орудующих в жилищной сфере.

Так, с указанной даты микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать гражданам займы под залог жилого помещения или доли в нем. Этот закон был разработан депутатами всех думских фракций.

- Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита, — подчеркнул в связи с этим спикер ГД.

Кроме того, усиливаются требования закона к самим МФО, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов. Это необходимо, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным, пояснил Вячеслав Володин.

- Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций, — резюмировал спикер.

Еще один закон, который полностью вступает в силу с 1 ноября, защищает россиян от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью. В документе идет речь об обязательном письменном согласии собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме.

Как пояснил Володин, дать такое разрешение уже можно только лично или по почте, предварительно заверив его у нотариуса. После этого в едином госреестре делается специальная отметка, без которой электронные сделки с недвижимостью становятся невозможными.

А с 1 ноября вступает в силу норма о том, что Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью уже в день подачи такого заявления.

- Так что теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца, — подчеркнул глава нижней палаты.

Татьяна ЗАМАХИНА