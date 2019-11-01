Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам о вступающих с 1 ноября законах, которые призваны защитить имущество граждан от мошенников, орудующих в жилищной сфере.
Так, с указанной даты микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать гражданам займы под залог жилого помещения или доли в нем. Этот закон был разработан депутатами всех думских фракций.
- Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из‑за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита, — подчеркнул в связи с этим спикер ГД.
Кроме того, усиливаются требования закона к самим МФО, их деловой репутации и к процедурам идентификации клиентов. Это необходимо, чтобы исключить получение мошенниками займов по чужим паспортным данным, пояснил Вячеслав Володин.
- Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций, — резюмировал спикер.
Еще один закон, который полностью вступает в силу с 1 ноября, защищает россиян от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью. В документе идет речь об обязательном письменном согласии собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме.
Как пояснил Володин, дать такое разрешение уже можно только лично или по почте, предварительно заверив его у нотариуса. После этого в едином госреестре делается специальная отметка, без которой электронные сделки с недвижимостью становятся невозможными.
А с 1 ноября вступает в силу норма о том, что Росреестр должен будет сообщать собственнику о поступлении заявки на электронную сделку с его недвижимостью уже в день подачи такого заявления.
- Так что теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее владельца, — подчеркнул глава нижней палаты.
Татьяна ЗАМАХИНА