01.11.2019 08:50 204

Переводы из России за рубеж снизились впервые за три года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, которые проанализировали «Известия». В январе–марте 2019-го их объем составил $1,6 млрд. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что причины кроются в замедлении российской экономики и колебаниях валютного рынка. Также свою лепту внесло и усиление контроля ЦБ за отправкой денег за границу. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение объема отправлений в связи с сокращением притока мигрантов.

Назад в прошлое

Объем перечисленных за границу средств через системы денежных переводов — «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие — в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого снизился на 11,8% и составил $1,6 млрд. Это самый низкий показатель с 2016 года. Тогда в январе–марте объем переводов равнялся $1,2 млрд, свидетельствуют данные регулятора.

По мнению представителей одного из участников рынка денежных переводов — системы «Юнистрим», — основным фактором, негативно повлиявшим на рынок, стало усиление Центробанком контроля за перечислениями. Это привело к установлению сервисами ряда ограничений на суммы и количество трансакций в некоторые страны, отметили в пресс-службе системы. Например, ЦБ рекомендовал кредитным организациям скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами. На общие показатели также повлияло сокращение денежных отправлений на Украину из-за ухудшения двусторонних отношений.

На сайте регулятора нет информации об отправке денег за границу во II или III кварталах 2019-го. Однако в пресс-службе «Юнистрим» отметили, что в апреле–июне объем переводов из России продолжил сокращаться. Граждане отправили на 28% меньше денег, чем годом ранее. Отрицательная динамика отмечается и по итогам июля-августа, добавили в платежном сервисе. Больше всего переводы сократились в Китай, Вьетнам, Турцию, Киргизию и Казахстан. По этим направлениям ранее перечисления денег отличались более высокой средней суммой и имели признаки предпринимательской деятельности, пояснили в пресс-службе.

В Центробанке на запрос «Известий» о причинах, повлиявших на снижение размера перечислений из России в другие страны, ответили, что регулятор ведет только статистику. В пресс-службах других крупных систем для переводов — «Золотой короны» и Western Union — не ответили на вопросы «Известий» о причинах уменьшения объема отправки денег.

Курс на Восток

Снижение объема переводов можно объяснить ослаблением рубля и, как следствие, произошедшей валютной переоценкой, считает старший аналитик АКРА Василиса Баранова. Несмотря на то что переводы совершались в разных валютах, доходы людей в большей степени рублевые, подчеркнула «Известиям» эксперт. Среднее значение курса российской валюты за I квартал прошлого года составило 56,8 руб./$, а в этом году — 65,8 руб./$. Таким образом, за этот период рубль ослаб на 15,8%. То есть если в долларах денежные переводы снизились на 11,8%, то в рублевом выражении они даже подросли на 2,3% за этот период, резюмировала Василиса Баранова.

Самые популярные направления для отправки денег из России — страны Содружества. Средний размер комиссии за перевод через «Почту России» составляет 200 рублей, рассказали в пресс-службе организации, но не назвали средний размер одной такой операции. В «Юнистрим» отметили, что в зависимости от способа отправки взимают за одно перечисление 1–1,5% от суммы.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Дениса Домащенко, на снижение переводов повлияло сокращение заработка гастарбайтеров из-за замедления российской экономики, а также снижение числа мигрантов. Он рассказал, что идет большой переток трудовых ресурсов в страны Ближнего Востока. Граждане из стран Средней Азии, которые работали в России, сейчас уезжают на заработки в Арабские Эмираты, Катар и конкурируют там с пакистанцами. В этой гонке Россия проигрывает, так как в этих странах зарплаты выше, к тому же там мягче климат.

Причину снижения денежных переводов сложно определить из-за сильной волатильности рынка, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По мнению эксперта, немаловажную роль играет и само поведение отправителя, и изменение потоков миграции. Он тоже говорит, что сегодня трудовые ресурсы перестроились в другом направлении: Китай, Ближний Восток и Азия. Нынешняя ситуация сильно отличается от той, что была четырьмя-пятью годами ранее, когда фиксировался массовый наплыв мигрантов в Россию.

Георгий Остапкович подчеркнул, что снижение объема переводов — отрицательный фактор для страны, который показывает ее невыгодность в экономическом и социальном плане. Качественная миграционная политика будет способствовать развитию экономики, уверен он. Впрочем, вряд ли в ближайшие годы поток гастарбайтеров в Россию увеличится, поэтому роста денежных перечислений также не стоит ожидать.

По данным Росстата, по итогам прошлого года на территорию России въехали 365 тыс. граждан иностранных государств, выбыли — 364,7 тыс.

Роза АЛМАКУНОВА

