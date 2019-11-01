01.11.2019 09:20 342

Лишь четверть россиян имеют сбережения, остальные тратят все свои деньги, не задумываясь о завтрашнем дне. Такие данные привел заместитель министра финансов Сергей Сторчак, открывая VI Всероссийскую неделю сбережений.

В случае потери или уменьшения доходов большинство людей могут попасть в долговую яму или оказаться на грани нищеты. Но, по мнению Сторчака, благодаря курсам повышения финансовой грамотности за пять лет около 30 процентов россиян стали эффективнее распоряжаться своими деньгами: делать сбережения и не брать кредиты без большой надобности. "Если в целом по России "подушку безопасности" имеет не более четверти населения, то в пилотных регионах, участвующих в проекте по повышению уровня финансовой грамотности, сбережения делают 38 процентов населения", — подчеркнул замминистра.

Центральной темой нынешней Недели сбережений стала цифровизация финансовых услуг. Согласно данным минфина, более половины россиян полагают, что цифровые каналы получения финансовых услуг помогают повысить их доходы и минимизировать каждодневные затраты. Однако за удобством онлайн-кредитов, онлайн-депозитов и онлайн-инвестиций кроются немалые риски, которые граждане часто даже не замечают.

"В один клик можно взять кредит, а потом обнаружить, что должен кредитору в сотни раз больше", — привел пример глава КонфОП Дмитрий Янин. По словам замглавы Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского, молодые люди часто "клюют" на предложения мошенников вложить деньги по интернету в высокодоходные инструменты, а старшее поколение с радостью принимает предложения о бесплатных дорогостоящих услугах за небольшую плату. В итоге и те, и те остаются без денег. "Первое, на что надо настроиться, когда в интернете натыкаешься на "бесплатный сыр", — это сказать "нет" и не предпринимать никаких срочных действий. А дальше проверять, кто и за что предлагает деньги", — говорит Смоленский. Иначе потом не выпутаться из долгов. Все легальные финансовые компании должны иметь лицензию Банка России или состоять в его реестре.

Но даже если получатель финансовых услуг в интернете вел себя осторожно и не связывался с мошенниками, он оказывается не застрахован от "взлома" баз данных и манипуляций с его персональными данными.

В рамках Недели сбережений во всех регионах пройдут бесплатные лекции, семинары и вебинары, очные и онлайн-консультации финансовых экспертов, турниры и познавательные игры для взрослых и детей, которые научат людей всех возрастов осторожному и умелому обращению с деньгами.

Екатерина ШОХИНА