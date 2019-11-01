01.11.2019 09:30 222

Суперсервис «Европротокол онлайн» заработает в тестовом режиме с 1 ноября в пяти регионах, рассказали «Известиям» в Минкомсвязи. Помимо Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, услуга также будет запущена в Республике Татарстан. Приложение, получившее название «Помощник ОСАГО», использует данные с портала госуслуг. Уже с пятницы его можно будет скачать в Google Play и App Store. Суперсервис позволит заполнять европротокол в электронном виде.

Как пояснили в Минкомсвязи, представители Татарстана сами обратились к разработчикам с просьбой включить его в список пилотных регионов.

Обойтись без вызова сотрудников Госавтоинспекции на место ДТП сейчас можно, если в аварии участвуют только два транспортных средства, нет погибших и пострадавших, а также не причинен ущерб третьим лицам. Кроме того, у автомобилистов должны быть действующие полисы ОСАГО. При соблюдении этих условий участники аварии могут заполнить европротокол, что должно гарантировать страховые выплаты. В случае ошибки при заполнении бумажного документа страховщики могут отказать в выплате. Кроме того, подписанные обеими сторонами бумаги должны быть доставлены в страховую компанию не позднее, чем через пять рабочих дней после ДТП. Их можно направить по почте заказным письмом, по факсу либо привезти в офис лично.

Приложение «Помощник ОСАГО», разработанное Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ЦБ при поддержке Минкомсвязи, позволит оформить ДТП по европротоколу за 15 минут без заполнения бумажного извещения, отметили в пресс-службе министерства.

–– Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП. Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, страховой полис) для оформления извещения поступают из профилей водителей на портале госуслуг (оба должны быть там зарегистрированы. –– «Известия»), –– пояснили в Минкомсвязи.

При этом попавший в ДТП водитель сможет выбрать вариант оформления аварии –– с фотофиксацией или без нее, пояснили в ведомстве. Но во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тыс. до 100 тыс. рублей.

Заполненная и подписанная обоими участниками форма европротокола моментально будет передана в базу РСА, а на мобильное приложение придет уведомление об успешном завершении оформления ДТП. После отправки извещения водители смогут покинуть место аварии, не создавая лишних пробок на дорогах, добавили в Минкомсвязи.

Сегодня в случае заполнения бумажного извещения максимальная сумма компенсации при ДТП составляет 100 тыс. рублей. Для того чтобы получить максимальную выплату 400 тыс. рублей, необходимо предоставить в информационную систему ОСАГО некорректируемые данные, в том числе фотографии, с помощью приложения РСА «ДТП.Европротокол». Страховщики готовы рассмотреть такое заявление даже в случае разногласий по поводу того, кто виноват в аварии, сказали «Известиям» в пресс-службе РСА. Новым сервисом же можно будет воспользоваться, только если водители сами определили виновника.

В пресс-службе РСА пояснили, что с 1 ноября два приложения — «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО» — будут работать параллельно: воспользоваться можно будет и тем и другим сервисом. Там также отметили, что с октября, когда максимальный размер выплат увеличили до 400 тыс. рублей для всех регионов России (до этого он действовал только в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях), количество оформленных через приложение «ДТП.Европротокол» аварий выросло в шесть раз. В перспективе оба сервиса будут интегрированы в единый, добавили в РСА. В целом количество аварий, которые оформляются без участия ГИБДД, растет. По данным союза автостраховщиков, так поступают в 52% случаев легких ДТП.

В Федерации автовладельцев России (ФАР) отметили, что популярность новой услуги будет зависеть от надежности и удобства нового приложения. Замглавы ФАР Дмитрий Клевцов обратил внимание «Известий» на крайне низкий рейтинг запущенного ранее РСА приложения «ДТП.Европротокол» в Google Play — два из пяти.

Юрист, сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий сказал «Известиям», что «Помощник ОСАГО» позволит сэкономить время значительной части автовладельцев, которых можно отнести к продвинутым пользователям смартфонов. Вместе с тем эксперт отметил, что далеко не все смогут разобраться с новой услугой –– автолюбители старшего поколения не очень активно пользуются возможностями мобильных приложений, не все зарегистрированы на портале госуслуг. Внедрение нового сервиса должно сопровождать широкое информирование о его возможностях, полагает он.

Александр ВОЛОБУЕВ

