01.11.2019 09:40 208

Минфин подумывает сделать добровольным сокращенный минимальный период в 90 дней пребывания в стране для признания налоговым резидентом. Бизнес опасался, что, если норма станет обязательной, увеличится налоговая нагрузка, а эксперты говорили, что ужесточение правил коснется богатейших россиян

Министерство финансов может отказаться от сокращения минимального периода пребывания в России для признания налоговым резидентом со 183-х до 90 дней, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, Минфин предлагает сделать такую норму добровольной, а не обязательной.

«Рассматриваем возможность учета налогового резидентства при сроке пребывания 90 дней. Базово предлагаем 183 дня, но предлагается возможность для бизнеса учитывать и более низкую планку — 90 дней. <…> То есть, сейчас мы сохраняем 183 дня, но говорим о том, что если будет пожелание самого человека — то может быть и ниже», — отметил Силуанов.

О том, что в России предполагается сокращение срока минимального пребывания в стране для получения статуса резидента, Минфин сообщил во внесенных в Госдуму «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (документ можно загрузить здесь ). Впервые о такой идее Силуанов сообщил в июне. Он объяснял, что это позволит вернуть в страну налоги, которые компании и их владельцы платят за рубежом. Новые нормы скажутся в первую очередь на богатейших россиянах и бизнесменах, которые живут за рубежом, но ведут бизнес в России, говорили тогда эксперты. Средний бизнес также обеспокоен предложениями Минфина, отмечал глава Российского союза предпринимателей и промышленников Александр Шохин.

В начале октября министр финансов впервые допустил , что правительство может отложить реформу налогового резидентства, если идею не поддержит крупный бизнес. Другое предложение Минфина — уравнять ставку налога на доходы физических лиц для резидентов и нерезидентов на уровне 13%. Эта инициатива будет реализована и вступит в силу, вероятно, в 2021 году, пообещал Силуанов.

Ринат ТАИРОВ, Forbes Staff

